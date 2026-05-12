Zum Abschluss der EM-Saison messen sich Deutschlands Handballer zweimal mit der Übermannschaft aus Dänemark. Die Partien sind ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Heim-WM im kommenden Jahr.

Köln (dpa) – Der doppelte Showdown mit Welt- und Europameister Dänemark kommt Alfred Gislason vor der fast sechsmonatigen Länderspiel-Auszeit für die deutschen Handballer gerade recht. «Spiele gegen Top-Mannschaften zu haben, ist für uns sehr wichtig. Unter schwierigen Bedingungen können wir am besten lernen. Und dafür gibt es aktuell keinen besseren Gegner als Dänemark», sagte der Bundestrainer vor den Duellen gegen den Olympiasieger am Freitag in Kopenhagen und am Sonntag in Köln.

Seit Montag treibt Gislason in der Domstadt mit seinem 17-köpfigen Kader die Vorbereitung auf die Heim-WM im Januar 2027 voran. Spätestens dann will die DHB-Auswahl den Dominator des Welt-Handballs knacken. Ein erfolgreicher Test würde das Selbstvertrauen auf dem Weg dorthin weiter steigern. Schließlich wartet das deutsche Team seit mehr als zehn Jahren auf einen Sieg gegen die Skandinavier. Der bisher letzte gelang beim 33:26 im April 2016.

Danach folgten zum Teil empfindliche Niederlagen – die frustrierendste beim 26:39 im Olympia-Finale 2024. Auch bei der EM in diesem Jahr waren die Dänen um Welthandballer Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin zweimal zu stark. Nach einem 26:31 in der Hauptrunde gab es im Endspiel ein 27:34. «Da waren wir lange nah dran», sagte Gislason im Rückblick. Mehr aber auch nicht.

Duo vor Länderspiel-Debüt

Unmittelbar nach dem Silber-Coup hatte Rückraum-Ass Julian Köster bereits angekündigt: «Der Hunger ist groß, dass wir irgendwann ganz oben angreifen wollen.» Bei der Revanche fehlt Köster allerdings wegen einer Knieoperation. Für ihn nominierte der Bundestrainer mit Moritz Sauter einen weiteren U21-Weltmeister von 2023.

«Ich fand ihn schon immer sehr interessant. Er gehört zu den sehr talentierten Mittelleuten und hat sich diese Chance verdient», sagte Gislason über Sauter. Der 23-Jährige vom HSV Hamburg steht wie Linksaußen Vincent Büchner vom ThSV Eisenach vor seinem Länderspiel-Debüt.

«Wir haben etwas mehr Bewegung im Aufgebot, als wir uns das gewünscht haben. Aber das hat auch gute Seiten, denn wieder können sich neue Kräfte in der Nationalmannschaft zeigen», sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes und blickte nach vorn auf die Heim-WM: «Das eröffnet uns im Idealfall weitere Alternativen, die wir bei Bedarf auch im Januar gut nutzen können.»

Quartett kehrt zurück

Nach seiner Pause gegen Ägypten im März kehrt Torwart-Titan Andreas Wolff ins Aufgebot zurück und bildet wie gewohnt ein Gespann mit David Späth. Auch Rückraumspieler Marko Grgic, Rechtsaußen Lukas Zerbe und Nils Lichtlein sind wieder dabei. «Das wird hart und technisch hochwertig gegen wahrscheinlich die beste Mannschaft der Welt. Dementsprechend ist das etwas, woran wir uns gut messen können», sagte der Spielmacher der Füchse Berlin zu den Dänemark-Duellen.

Insgesamt stehen 13 Silber-Boys von der EM im Kader, der bis zur Weltmeisterschaft nur in Nuancen verändert werden soll. Zumal es im Vorfeld nur noch zwei Lehrgänge geben wird – Anfang November rund um die EM-Qualifikationsspiele gegen Belgien und in der Slowakei und dann Anfang Januar kurz vor dem Turnier mit zwei weiteren Länderspielen.

Auch deshalb freut sich Gislason auf das Kräftemessen mit den Dänen. Schließlich sind die seit Jahren das Non-Plus-Ultra im Welt-Handball. «Wir werden eine der letzten Gelegenheiten nutzen, um rund um den Stamm noch einmal etwas zu testen», sagte der 66 Jahre alte Isländer, der auch für seine früheren Erfolge mit dem SC Magdeburg am vergangenen Sonntag mit dem Verdienstorden des Landes Sachsen-Anhalt geehrt wurde.