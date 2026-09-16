Jagt Paris Saint-Germain den nächsten deutschen Handball-Star? Offenbar interessieren sich die Franzosen für Juri Knorr. Bei PSG könnte er mit einem DHB-Kollegen auflaufen.

Aalborg (dpa) – Nach der Verpflichtung von Handball-Nationalspieler Renars Uscins ab Sommer 2027 soll Frankreichs Top-Club Paris Saint-Germain in Juri Knorr den nächsten deutschen Nationalspieler im Visier haben. Darüber haben zuerst die für gewöhnlich gut informierten Portale «RT Handball» und «Rygtebors» berichtet.

Erst im Sommer 2025 hatte Knorr den Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen verlassen und sich Aalborg angeschlossen. Bei dem dänischen Verein besitzt der Rückraumspieler ein Arbeitspapier bis 2028. Im Raum steht den Berichten zufolge sowohl ein Wechsel nach Vertragsende als auch ein vorzeitiger Abschied ein Jahr früher.

Knorr und Uscins: Rückraum-Duo wie beim DHB?

In Paris könnte Knorr gemeinsam mit Uscins im Rückraum auflaufen. Die beiden kennen sich bestens aus dem DHB-Team. Uscins wechselt nach dieser Saison von Hannover-Burgdorf nach Paris. Für einen Knorr-Transfer könnte auch der künftige PSG-Trainer sprechen. Roberto Garcia Parrondo wechselt im Sommer von der MT Melsungen zu PSG und kennt Knorr zumindest als Gegner bestens.

Obwohl Knorrs Zukunft noch offen ist, werden in den Medien bereits mögliche Nachfolger in Aalborg gehandelt. Dazu zählen Schwedens Nationalspieler Felix Claar, der beim SC Magdeburg allerdings noch bis 2028 unter Vertrag steht, sowie Elias Ellefsen a Skipagötu vom THW Kiel.