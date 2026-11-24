Anfang Dezember sollte der an der Schulter verletzte Nils Lichtlein sein Comeback feiern. Daraus wird nichts. Nun könnte es auch für die Heim-WM eng werden.

Berlin (dpa) – Füchse-Spielmacher Nils Lichtlein könnte langsam die Zeit davonlaufen. Denn wegen einer Schulterverletzung droht der deutsche Nationalspieler, die Heim-Weltmeisterschaft (13.- 31. Januar) zu verpassen. «Realistisch gesehen, wird das knapp», sagte Trainer Nicolej Krickau bei einem Pressetermin am Dienstag.

Ursprünglich sollte der 24-Jährige Anfang Dezember sein Comeback bei den Füchsen Berlin geben. Doch «das wird nichts. Er wird auf keinen Fall schon Anfang Dezember bereit sein», sagte der Füchse-Coach. Am 14. Dezember muss Bundestrainer Alfred Gislasson seinen endgültigen WM-Kader benennen.

Keine OP, aber Reha für Lichtlein

«Sie werden ihn nicht nominieren, wenn er nicht spielfähig ist», sagte Krickau. Prinzipiell unterstützen die Füchse aber eine mögliche Teilnahme. «Am Ende möchten die Spieler natürlich immer gerne für ihr Land spielen. Aber das kann gerade nicht das Thema sein. Jetzt ist das Thema: Schulter verbessern. Und wenn er für die Füchse bereit ist, dann haben wir eine Situation, wo wir über die Nationalmannschaft reden müssen», so Krickau weiter.

Lichtlein hatte sich Ende Oktober beim Spiel in Flensburg an der linken Wurfschulter verletzt. Eine OP war nicht notwendig. «Er kann es mit einer Reha machen und das macht er zweimal am Tag. Er macht Fortschritte, aber er braucht jetzt auch Ruhe», berichtete Krickau.