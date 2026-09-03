Am Freitag gehen insgesamt 17.000 Eintrittskarten für alle Vor- und Hauptrundenspiele bei der Handball-WM in den Verkauf. Die deutschen Anhänger müssen besonders schnell sein.

Dortmund (dpa) – Gute Nachrichten für die Fans der deutschen Handballer: Von Freitag (12.00 Uhr) an geht ein kleines Kontingent an weiteren Tickets für die Spiele der DHB-Auswahl bei der Heim-Weltmeisterschaft im Januar kommenden Jahres in den Verkauf. «Es freut uns, dass wir den Fans, die bislang noch keine Tickets kaufen konnten, noch einmal eine Chance auf WM-Karten bieten können», sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober.

Insgesamt sind in der neuen Verkaufsphase im offiziellen Ticketshop (handball2027.com) 17.000 Eintrittskarten für die Spiele in allen Vor- und Hauptrundengruppen erhältlich, teilte der Deutsche Handballbund mit. Für die Partien des DHB-Teams in München (Vorrunde) und Köln (Hauptrunde) gebe es allerdings nur noch wenige Tickets. Die weiteren Spielorte sind Hannover, Kiel, Magdeburg und Stuttgart.

Wegen der enorm großen Nachfrage nach den Auftritten des Teams von Bundestrainer Alfred Gislason können Interessierte nur maximal fünf Tickets pro Spiel mit deutscher Beteiligung ordern. Für das Final-Wochenende in Köln mit den Halbfinals und den Medaillenspielen sind keine Eintrittskarten mehr verfügbar. «Wir befinden uns schon jetzt bei einer Auslastung von 75 Prozent. Das unterstreicht, welch große Vorfreude auf diese Weltmeisterschaft herrscht», sagte Schober.