Die SG Flensburg-Handewitt gewinnt in der Handball-Bundesliga auch das zweite Saisonspiel und grüßt zumindest über Nacht von der Tabellenspitze. Bei den Rhein-Neckar Löwen herrscht dagegen Frust.

Frankfurt/Main (dpa) – Die SG Flensburg-Handewitt hat einen makellosen Saisonstart hingelegt und vorerst die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga erobert. Angeführt von Nationalspieler Marko Grgic kamen die Norddeutschen beim Bergischen HC zu einem 34:29 (21:18) und damit zum zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Einen Tag vor dem ersten Topspiel der noch jungen Saison zwischen Meister SC Magdeburg und Pokalsieger Füchse Berlin legte Flensburg einen Blitzstart zum 6:0 hin und geriet danach nie ernsthaft in Gefahr. Neben Grgic (8 Tore) überzeugte beim Sieger vor allem Torwart Simon Möller mit neun Paraden.

Zweite Saison-Pleite für Löwen

Die Rhein-Neckar Löwen haben dagegen einen Fehlstart in die Spielzeit hingelegt. Die Mannheimer unterlagen vor heimischer Kulisse dem VfL Gummersbach mit 26:31 (12:14) und weisen nun 0:4 Punkte auf. Beim Altmeister, der auf die verletzten Tom Kiesler, Teitur Einarsson und Alex Dujshebaev verzichten musste, glänzten vor allem Nikola Roganovic und Nationalspieler Miro Schluroff (beide 9 Tore) als sichere Vollstrecker.

Champions-League-Teilnehmer MT Melsungen kam vor heimischer Kulisse gegen Frisch Auf Göppingen zu einem unerwartet deutlichen 31:18 (14:10)-Sieg und verbuchte damit die ersten zwei Punkte. Zum Auftakt hatten die Nordhessen beim Pokalsieger und Vizemeister knapp verloren. Bei Melsungen überragte Torwart Kristóf Palasics mit 18 Paraden. Bester MT-Werfer war Rechtsaußen Leaon Stehl mit sechs Toren.

Keinen Sieger gab es in den Duellen zwischen dem HC Hamburg und TVB Stuttgart (34:34) sowie HC Erlangen und TSV Hannover-Burgdorf (28:28).