Zwölf Tage vor dem EM-Auftakt gegen Schweden haben Deutschlands Handballerinnen die finale Turnier-Vorbereitung gestartet. Mit dabei ist auch eine junge Mutter.

Ludwigsburg (dpa) - Voller Tatendrang stürzte sich Markus Gaugisch mit den deutschen Handballerinnen in die letzte Etappe der EM-Vorbereitung, zu der der Bundestrainer überraschend auch Jung-Mama Xenia Smits begrüßte. Nur drei Monate nach der Geburt ihres Sohnes Finn kehrte die 32-Jährige in den Kader der DHB-Auswahl zurück und könnte in den letzten EM-Tests gegen den WM-Dritten Frankreich am Donnerstag in Stuttgart und Samstag in Neu-Ulm ein Blitz-Comeback feiern.

Allerdings reiste Smits angeschlagen im DHB-Quartier in Ludwigsburg an, nachdem sie am vergangenen Freitag das Training bei ihrem Verein Odense HB verletzungsbedingt abbrechen musste und einen Tag später auch nicht im Spieltagskader des dänischen Top-Clubs gestanden hatte.

Die Vize-Weltmeisterin, die ihr bislang letztes von 156 Länderspielen vor knapp einem Jahr im WM-Finale gegen Norwegen (20:23) bestritten hatte, wird derzeit von den DHB-Ärzten medizinisch betreut. Sollte die Rückraumspielerin rechtzeitig fit werden, wird sie wohl mit zur EM vom 3. bis 20. Dezember reisen. Es wäre ein Wahnsinns-Comeback!

Bundestrainer ist begeistert von Smits

«Xenia zeigt, was Zielstrebigkeit und Wille ausmachen und dass es geht, Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen, wenn man das zu einhundert Prozent möchte. Es ist ein Wahnsinn, wie sie das macht. Einfach geil. Sie hat meinen großen Respekt», schwärmte Gaugisch.

Überrascht ist der Bundestrainer von der ungewöhnlich schnellen Rückkehr von Smits, die vor zwei Wochen ihr Pflichtspiel-Comeback für Odense gegeben hatte, nicht. «Das ist nicht verrückt, sondern zeigt einfach, wie zielstrebig man sein kann. Xenia macht immer mehr als andere. Sie beendet etwas und startet sofort etwas Neues», lobte der 52-Jährige.

Das Comeback der jungen Mutter dürfte die nach dem WM-Silber im Vorjahr ohnehin schon große EM-Vorfreude im deutschen Team zusätzlich anfachen. «Die Flamme brennt permanent. Je näher die EM rückt, umso mehr», verkündete Gaugisch und gab für den abschließenden Doppeltest gegen Frankreich das Motto aus: «Testen an den Besten, um für das Turnier gewappnet zu sein.»

Auch seine Schützlinge können die Endrunde in fünf Ländern kaum noch erwarten. «Wir sind alle Feuer und Flamme und wollen da angreifen, wo wir aufgehört haben», sagte Torfrau Sarah Wachter zu den Ambitionen des WM-Zweiten.

Arbeit am Feinschliff

Um für den Kampf um die erste EM-Medaille seit 32 Jahren - 1994 gab es im eigenen Land Bronze - bestens gerüstet zu sein, will Gaugisch noch an ein paar Stellschrauben drehen. «Wir haben jede Trainingseinheit und jedes Spiel digital aufgearbeitet und den Spielerinnen dazu Rückmeldungen gegeben. Da wurde jede Situation unter dem Aspekt analysiert: War sie optimal oder kann etwas verbessert werden?», berichtete der Bundestrainer.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Athletik. «Das Thema Körperlichkeit ist mir sehr wichtig», betonte Gaugisch. Vor allem in der Abwehr, die im Vorjahr das Fundament für den silbernen WM-Coup bildete. Damals stellte Deutschland das im Durchschnitt körperlich größte Team.

Frankreich als Gradmesser

In den Duellen mit dem Olympia-Zweiten Frankreich erwartet Gaugisch eine knallharte Standortbestimmung. «Das ist ein Gegner aus dem obersten Regal, die Crème de la Crème. Ein tolles Team, das wird ein richtig harter Brocken. Aber es hilft uns, dass wir gegen eine der weltbesten Mannschaften noch einmal ein paar Dinge probieren können», sagte er.

Bisher standen sich beide Nationen 79 Mal gegenüber - zuletzt 2025 im WM-Halbfinale, das Deutschland in Rotterdam mit 29:23 gewann. Es war der erste Sieg gegen die Grande Nation seit mehr als 20 Jahren. Für Gaugisch ist klar: «Wir bekommen eine klare Rückmeldung, wo wir stehen. Das hilft uns mit Blick auf die EM enorm.»