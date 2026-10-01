Kaum ist Handball-Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla zurück in Melsungen, zieht es ihn wieder nach Flensburg. Erneut sind familiäre Gründe ausschlaggebend. Doch ein Wechsel könnte teuer werden.

Melsungen (dpa) – Aus familiären Gründen wechselte Johannes Golla im Sommer nach acht Jahren in Flensburg zurück zur MT Melsungen. Nicht einmal drei Monate später will der Kapitän der deutschen Handball-Nationalmannschaft schon wieder zurück in den Norden – ebenfalls wegen der Familie.

«Johannes hat uns mit dem Wunsch konfrontiert, seinen Vertrag vorzeitig zu beenden. Die Familie möchte nach Flensburg zurückkehren. Grundsätzlich respektieren wir diesen Wunsch. Aber ganz so einfach geht das natürlich nicht», sagte MT-Sportvorstand Jesper Larsson der «Bild».

Der 28 Jahre alte Kreisläufer war erst im Sommer von der SG Flensburg–Handewitt zu den Nordhessen gewechselt. Sein Vertrag beim Champions-League-Teilnehmer gilt noch bis zum Sommer 2031.

Bereits Ende August hatte Golla in einem dpa-Interview über private Anpassungsprobleme für seine Frau und die zwei Kinder berichtet. «Es sind aufregende Zeiten. Vor allem für meine Familie, die bei null anfängt, ist es ein großer Einschnitt. Wir waren acht Jahre in Flensburg. Unsere Kinder sind dort geboren, haben dort ihr ganzes Umfeld. Aus diesem Grund braucht es noch ein bisschen», sagte Golla damals.

Hohe Ablöse steht im Raum

Nach «Bild»-Informationen führen Melsungen und Flensburg bereits Gespräche über einen Wechsel schon im nächsten Jahr, für den die Norddeutschen aber tief in die Tasche greifen müssen. Demnach soll die MT für einen Wechsel im Sommer 2027 eine Ablöse von mindestens 1,5 Millionen Euro fordern.

Golla war 2018 von Melsungen nach Flensburg gewechselt und dort zu einem Weltklassespieler gereift. Mit der SG wurde er 2019 deutscher Meister und gewann 2024 und 2025 die European League. Für Deutschland absolvierte er bisher 121 Länderspiele, in denen er 419 Tore erzielte. 2024 holte er mit der DHB-Auswahl Olympia-Silber und in diesem Jahr EM-Silber.