Martin Schwalb zählt zu den prägenden Persönlichkeiten im deutschen Handball. Nun macht der 63-Jährige eine Krebserkrankung öffentlich - und denkt inzwischen schon wieder an ein Comeback als Trainer.

Berlin (dpa) – Der frühere Handball-Meistertrainer Martin Schwalb hat seine Prostatakrebserkrankung öffentlich gemacht. «Das war natürlich ein Schlag ins Kontor», sagte Schwalb dem Portal «handball-world» über die Diagnose, die er den Angaben zufolge im vergangenen Sommer erhielt.

Vor dreieinhalb Wochen wurde die Prostata bei einer Operation in Hamburg vollständig entfernt. «Ich erhole mich gerade noch von der Operation. Aber mir geht es gut», sagte der 63-Jährige. Eine anschließende Chemotherapie oder Bestrahlung seien derzeit nicht notwendig.

Der frühere Nationalspieler wurde durch regelmäßige Kontrollen seines PSA-Wertes auf seine Erkrankung aufmerksam. PSA steht für prostataspezifisches Antigen, das im Blut von Gesunden nur in geringer Konzentration vorliegt. Mit Hilfe von weiteren Untersuchungen wurde der Tumor entdeckt.

Schwalb appelliert zur Vorsorge

Schwalb habe sich bewusst entschieden, mit der Diagnose an die Öffentlichkeit zu gehen. «Warum soll man das nicht erzählen? Man muss den Menschen auch sagen, dass man so etwas durch Vorsorge erkennen und behandeln kann. Und dass es uns Männer wirklich betreffen kann», sagte Schwalb. Er hatte 2011 als Coach mit dem HSV Hamburg die Meisterschaft in der Handball-Bundesliga und zwei Jahre später die Champions League gewonnen. Zudem bejubelte er als Spieler 1984 mit der deutschen Nationalmannschaft Bronze bei Olympia in Los Angeles.

Schwalb, der zuletzt bis Februar 2025 beim HC Erlangen als Trainer tätig war, liebäugelt mit einem Comeback. «Ich bin voll drin im Handball. Es ist der Sport, mit dem ich mein Leben verbringe. Ich liebe ihn ohne Ende», sagte er. Er habe Angebote aus Deutschland und auch aus dem Ausland erhalten. Die passende Offerte sei bislang aber noch nicht dabei gewesen.