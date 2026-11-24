Nach der Anzeige eines Handballspielers untersucht die Staatsanwaltschaft schwere Vorwürfe gegen Club-Verantwortliche. Dabei geht es um Erpressung. Nun gibt es eine neue Entwicklung.

Hamm/Dortmund (dpa) – Nach schweren Erpressungsvorwürfen des Spielers haben sich Handball-Zweitligist ASV Hamm-Westfalen und Gasper Horvat laut einer Mitteilung des Clubs auf eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses geeinigt.

Horvat hatte Ende Oktober Anzeige erstattet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchter Erpressung gegen einen Vereinsverantwortlichen und zwei Sponsorenvertreter, hatte Sonja Frodermann, Sprecherin der Dortmunder Staatsanwaltschaft, der Deutschen Presse-Agentur am 17. November mitgeteilt.

Horvat gebe an, «unter Androhung von Gewalt dazu gedrängt worden zu sein, seinen Vertrag aufzulösen», so die Staatsanwältin damals. Die Beschuldigten sollen dem Slowenen nach eigener Aussage sinngemäß angedroht haben, er könne seinen Sport nicht mehr ausüben, wenn er den Auflösungsvertrag nicht unterschreibe, so Frodermann. «Die geschilderten Vorwürfe sind schwerwiegend und werden von uns sehr ernst genommen», teilte der Verein vergangene Woche in einer Stellungnahme mit. «Gewalt, Drohungen und Einschüchterung haben in unserem Verein keinen Platz», Spieler und Mitarbeitende hätten Anspruch auf einen sicheren und respektvollen Umgang.

Trotz der nun verkündeten arbeitsrechtlichen Einigung laufe das strafrechtliche Verfahren weiter, schreibt der ASV Hamm-Westfalen nun.