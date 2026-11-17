Nach der Anzeige eines Spielers untersucht die Staatsanwaltschaft schwere Vorwürfe gegen Club-Verantwortliche: Unter Androhung von Gewalt soll ein Spieler zur Vertragsauflösung gedrängt worden sein.

Hamm/Dortmund (dpa) – Nach schweren Vorwürfen eines Spielers ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen versuchter Erpressung beim Handball-Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen. Ermittelt werde gegen einen Vereinsverantwortlichen und zwei Sponsorenvertreter, sagte Sonja Frodermann, Sprecherin der Dortmunder Staatsanwaltschaft. Der Spieler hatte demnach Ende Oktober Anzeige erstattet.

«Er gibt an, unter Androhung von Gewalt dazu gedrängt worden zu sein, seinen Vertrag aufzulösen», so die Staatsanwältin. Die Beschuldigten sollen ihm nach eigener Aussage sinngemäß angedroht haben, er könne seinen Sport nicht mehr ausüben, wenn er den Auflösungsvertrag nicht unterschreibe, so Frodermann. Mehrere Medien hatten berichtet.

Verein: Nehmen Vorwürfe sehr ernst

«Die geschilderten Vorwürfe sind schwerwiegend und werden von uns sehr ernst genommen», teilte der Verein am Abend in einer Stellungnahme mit. «Gewalt, Drohungen und Einschüchterung haben in unserem Verein keinen Platz», Spieler und Mitarbeitende hätten Anspruch auf einen sicheren und respektvollen Umgang. Die Klärung des konkreten Sachverhalts sei Gegenstand eines laufenden Ermittlungsverfahrens, dessen Ergebnis man nicht vorwegnehmen werde und zu dessen Details man sich daher derzeit nicht weiter äußern wolle. Zur Wahrung der Interessen habe man eine Anwaltskanzlei beauftragt.

Mobiltelefone beschlagnahmt

Wie Frodermann von der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage bestätigt, soll es sich um den 28 Jahre alten slowenischen Spieler Gasper Horvat handeln. Er war im Sommer 2025 zu dem westfälischen Handball-Club gewechselt. In diesem Sommer war der ASV in die 2. Bundesliga zurückgekehrt.

Die Staatsanwaltschaft sah nach der Anzeige Horvats einen Anfangsverdacht und leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein, das noch andauere. So habe man Mobiltelefone der Beschuldigten sichergestellt, die nun ausgewertet würden, sagte Frodermann.