Beim Bundesliga-Gipfeltreffen steht vor allem die SG Flensburg-Handewitt im Fokus. Für die Norddeutschen ist das Duell in Magdeburg richtungsweisend - glaubt zumindest ein Handballstar.

Magdeburg (dpa) – Ist die SG Flensburg-Handewitt nach acht Jahren wieder reif für den Titel? Handball-Ikone Stefan Kretzschmar hat da vor dem mit Spannung erwarteten Auftritt der Norddeutschen beim Meister SC Magdeburg leise Zweifel. «Vom Talent her ist es ihnen zuzutrauen, von der Mentalität her habe ich noch ein Fragezeichen», sagte Kretzschmar der Deutschen Presse-Agentur vor dem Bundesliga-Topduell am Sonntag (15.00 Uhr/Dyn).

Derzeit liegt Flensburg mit 19:3 Punkten als Tabellendritter knapp hinter dem Titelverteidiger aus Magdeburg (20:2) und Spitzenreiter THW Kiel (21:3), der ein Spiel mehr ausgetragen hat und bereits am Samstag beim Vizemeister Füchse Berlin (14:6) das Wochenende der Giganten einläutet.

Mit einem Sieg in Magdeburg könnte die SG zum großen Gewinner des Spieltags avancieren. Für Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson ist das Duell «ein Traum für die ganze Liga. Beide Mannschaften sind in absoluter Topform. Es wird eine spektakuläre Partie», prophezeite der Isländer.

Wiegert sieht Flensburg als ernsten Titelrivalen

Für Kretzschmar steht fest: «Das Spiel wird nicht nur aufschlussreich, sondern sogar ausschlaggebend sein, ob Flensburg eine Meisterschaftsmentalität entwickelt. Sollten sie gewinnen, dann glaube ich, sind sie in der Lage, eine Meisterschafts-DNA zu entwickeln, die sie durchaus zum Titel treiben könnte», sagte der 53-Jährige.

SCM-Trainer Bennet Wiegert hat die Flensburger, die 2018 erstmals und 2019 bisher letztmals die Meisterschale holten, im Titelrennen jetzt schon auf dem Zettel. «Es ist sicher keine steile These, wenn ich behaupte, dass sie bis zum Schluss um die Champions-League-Plätze oder mehr mitkämpfen werden», sagte der Erfolgscoach.

Das Team von Trainer Ales Pajovic, dessen Vertrag nur bis zum Saisonende gilt, präsentiert sich in dieser Spielzeit bisher sehr stabil. Die einzige Niederlage gab es beim VfL Gummersbach (30:31), für die sich die SG am Donnerstagabend beim dramatischen 35:34 im Pokal-Achtelfinale revanchierte. «Ich habe richtig Bock, den Pokal zu gewinnen», sagte Torwart Benjamin Buric nach der erfolgreichen Generalprobe. Das gilt natürlich auch die Meisterschaft. «Der Hunger in unserer Mannschaft ist riesig», sagte Nationalspieler Marko Grgic.

Für Wiegert kommt der sportliche Höhenflug des Teams aus dem hohen Norden nicht überraschend, habe sich dieser doch schon im Vorjahr angedeutet. «Wenn sie da nicht die frühen Punktverluste gegen Wetzlar und Stuttgart gehabt hätten, wären sie vielleicht länger der Endgegner im Kampf um die Meisterschaft gewesen», sagte der 44-Jährige.

SG-Neuzugänge schlagen ein

Zumal es im Sommer nur kosmetische Veränderungen im SG-Kader gegeben hat. Für DHB-Kapitän Johannes Golla, der die Flensburger in Richtung Melsungen verließ und mittlerweile so schnell wie möglich zurückkehren möchte, wurde mit dem dänischen Welt- und Europameister Emil Bergholt ein erstklassiger Ersatz gefunden.

Für Torwart Kevin Möller kam dessen Namensvetter Simon, der ebenso auf Anhieb eingeschlagen hat wie der französische Nationalspieler Aymeric Minne im Rückraum. Und für die Zukunft hat der Verein mit der Verpflichtung der portugiesischen Brüder Francisco und Martim Costa, die im Sommer 2027 von Sporting Lissabon kommen, bereits weiter aufgerüstet.

Im Topspiel sei trotzdem der SCM «natürlich der Favorit, weil es ein Heimspiel ist», so Kretzschmar. Der Ausgang sei «richtungsweisend für die weitere Entwicklung von Flensburg. Für Magdeburg eher nicht so, weil die sind es seit Jahren gewohnt, unter Druck zu spielen. Aber ob Flensburg an das ganz große Ziel glaubt, das hängt davon ab, ob sie in Magdeburg gewinnen können.»