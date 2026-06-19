In der Handball-Bundesliga kommt es gleich zum Auftakt der neuen Saison zu einer Paarung zwischen zwei Teams, die international für Furore gesorgt haben.

Berlin (dpa) – Der SC Magdeburg startet beim VfL Gummersbach in die neue Saison der Handball-Bundesliga – bereits am 2. Spieltag treffen der deutsche Meister und Vize Füchse Berlin aufeinander. Dies geht aus dem vorläufigen Spielplan der Liga hervor. Für den Champions-League-Finalisten aus Berlin geht es zum Auftakt vom 27. bis 30. August gegen European-League-Gewinner MT Melsungen.

Kiel empfängt Lemgo zum Auftakt

Dabei gibt es für den früheren Füchse-Meistermacher Jaron Siewert gleich ein Wiedersehen mit seinem Ex-Club: Der 32-Jährige wird von der übernächsten Spielzeit an Chefcoach in Melsungen, steigt aber zur neuen Runde bereits als Berater ein.

Zum Auftakt kommt es unter anderem noch zu den Partien THW Kiel – TBV Lemgo Lippe und SG Flensburg-Handewitt – ThSV Eisenach. Am 16. Juli wird die HBL GmbH die Spieltage 1 bis 11 mit Anwurfzeiten ansetzen.