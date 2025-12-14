DHB-Frauen über Party-Nacht: «Dritte Halbzeit gewinnen wir»

Rotterdam (dpa) – Die deutschen Handballerinnen haben die Enttäuschung über das verlorene WM-Finale schnell abgeschüttelt und stürzen sich mit einem Gefühlsmix aus Stolz und Freude über die Silbermedaille in die Partynacht in Rotterdam. «Die dritte Halbzeit gewinnen wir», rief Viola Leuchter als Motto für die Nacht aus. Zuerst will die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch zusammen in einem Restaurant gemeinsam essen, dann wird die Tanzfläche eröffnet.

Rückraumspielerin Emily Vogel, die auch ins All-Star-Team gewählt worden war, kündigte an: «Ich glaube, man kann eine ähnliche Performance erwarten, wie wir das jetzt in den Spielen gezeigt haben. Da wird Vollgas gegeben heute und da gibt es auch allen Grund zu. Das haben wir uns verdient», befand die 27-Jährige.