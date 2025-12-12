DHB-Frauen spielen gegen Olympiasieger Norwegen um WM-Gold

Weltmeister Frankreich ist im Halbfinale keine große Hürde für das entfesselt aufspielende DHB-Team. Geht der Erfolgslauf auch im Finale gegen das beste Team der Welt weiter?

Rotterdam (dpa) – Die deutschen Handballerinnen fordern im Finale der Weltmeisterschaft Olympiasieger Norwegen. Die Skandinavierinnen setzten sich im zweiten Halbfinale mit 35:25 (18:14) gegen Co-Gastgeber Niederlande durch und stehen vor dem nächsten Titel.

Das DHB-Team von Bundestrainer Markus Gaugisch geht am Sonntag (17.30 Uhr/ARD/Sporteurope.TV) als klarer Außenseiter ins Spiel. Doch der starke Auftritt beim 29:23 (15:12)-Sieg gegen die Équipe Tricolore macht der Mannschaft Mut für die nächste mögliche WM-Sensation. Seit vielen Jahren hat eine deutsche Auswahl nicht mehr so überzeugend bei einem Turnier gespielt wie aktuell.

Antje Döll: «Alles ist möglich»

«Alles ist möglich», schickte Kapitänin Antje Döll als Kampfansage an die Norwegerinnen, die derzeit fast unbesiegbar scheinen. Auf den Olympia-Sieg im Vorjahr folgte der EM-Titel. Auf dem Weg zum Triumph hatte sich das Team um die zweimalige Henny Reistad damals auch gegen Deutschland durchgesetzt.