Erst Europameister, nun auch Weltmeister: Die deutschen Handball-Juniorinnen machen gegen Dänemark ein seltenes Double perfekt.

Jinzhong (dpa) – Die deutschen Handball-Juniorinnen sind zum zweiten Mal nach 2008 Weltmeister. 18 Jahren nach dem Premieren-Titel besiegte das Team von Bundestrainer Christopher Nordmeyer im Finale der U20-WM im chinesischen Jinzhong Dänemark mit 33:26 (15:14).

Damit ist die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) erstmals doppelter Titelträger, nachdem sie im Vorjahr bereits die Europameisterschaft gewonnen hatte. Das war zuvor lediglich den im Frauen-Handball dominierenden Nationen Norwegen (2009, 2010) und Dänemark (2015, 2016) gelungen.

Angeführt von der achtmaligen Torschützin Chiara Rohr (HSG Bensheim/Auerbach Flames) boten sich beide Teams eine Halbzeit lang ein Duell auf Augenhöhe. Doch wie beim 36:31 (15:15)-Halbfinalerfolg gegen Frankreich drehte die DHB-Auswahl im zweiten Durchgang auf.

Beim 21:18 (43.) lag der Europameister erstmals mit drei Toren vorn und erhöhte anschließend auf 26:22 (50.). Als die Däninnen ihre starke Torhüterin Freja Fonseca zugunsten einer zusätzlichen Feldspielerin vom Platz nahmen, setzte sich das DHB-Team vorentscheidend auf 30:25 (55.) ab und siegte letztlich souverän.