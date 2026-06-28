Die deutschen Beachhandballer krönen eine starke WM mit dem Titel. Für die Frauen gibt es dieses Mal keine Medaille.

Zagreb (dpa) – Deutschlands Beachhandballer sind erstmals Weltmeister. Das Team von Bundestrainer Marten Franke setzte sich im WM-Finale gegen Brasilien mit 2:0 (21:18, 21:14) durch und feierte damit den bisher größten Männer-Erfolg in der Historie des Deutschen Handballbundes. Die Frauen, die bei der Endrunde in Zagreb Fünfter wurden, hatten 2022 und 2024 jeweils WM-Gold gewonnen.

Neben dem deutschen Top-Torschützen Lennart Wörmann (13 Punkte) stach erneut Moritz Ebert mit starken Paraden heraus. Der Torwart war bereits am Samstag beim 2:1 in einem dramatischen Halbfinale gegen Argentinien der Matchwinner gewesen und wurde ebenso wie der deutsche Abwehrchef Severin Henrich ins All-Star-Team der WM gewählt.

«Die Jungs haben im Finale ein Feuerwerk gezündet und das perfekte Spiel gezeigt – fokussiert, souverän und mit einem unglaublichen Teamspirit», sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes. Für die Männer ist es nach den Triumphen bei der EM und den World Games im Vorjahr der dritte Titel in Serie. «Es war ein überragendes Spiel, wir haben Brasilien dominiert», sagte Bundestrainer Franke und resümierte: «Wir sind ohne Niederlage durch das Turnier gegangen, das macht mich unglaublich stolz.»