Der Füchse-Manager hat mit der Abnehmspritze und viel Disziplin abgenommen. Ein Schlüsselerlebnis war der Auslöser.

Berlin (dpa) – Ein Moment großer Erschöpfung hat Handball-Trainer Bob Hanning zum Gewichtsverlust mit Hilfe der Abnehmspritze motiviert. Im Podcast «Hand aufs Harz» sprach der 58-Jährige offen über sein Erlebnis bei der Handball-Europameisterschaft Anfang des Jahres. Nach anstrengenden Wochen gewann Coach Hanning mit der italienischen Nationalmannschaft das letzte Gruppenspiel gegen Polen, obwohl das Aus schon vorher feststand.

Doch während der Erfolg zum Abschluss beim Rest des Teams alle Müdigkeit verschwinden ließ, war Hanning mit den Kräften am Ende. «Ich war danach so fertig, dass ich keine drei Spiele mehr hätte machen können auf dem eigenen Anspruch», erzählte der Geschäftsführer der Füchse Berlin.

20 Prozent des Körpergewichts abgenommen

Es sei eine Situation gewesen, die er so nicht gekannt habe, sagte Hanning. Das habe er auch auf sein Übergewicht zurückgeführt. «Deswegen habe ich gesagt, jetzt machst du es konsequent, ziehst es durch. Und da hat die Spritze schon geholfen, aber die Disziplin war dann am Ende des Tages das Entscheidende.»

20 Prozent seines vorherigen Körpergewichts habe er abgenommen, erzählte Hanning. Er habe jetzt mehr Energie und «mache ein bisschen mehr Sport und kümmere mich auch ein bisschen um mich selbst».