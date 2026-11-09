Die DHB-Auswahl wirft sich für die Heim-WM warm. Doch die Kantersiege gegen zwei Außenseiter kaschieren einige Schwächen. Welche Nachlässigkeiten sich gegen die Handball-Weltelite rächen könnten.

Berlin (dpa) – Silber bei Olympia, Silber bei der EM – und jetzt endlich Gold? Zwei Monate vor der Heim-WM träumen Deutschlands Handballer vom Wintermärchen. Durch die Medien geistert bereits jetzt ein mögliches Traumfinale gegen Dänemark. Doch die Kantersiege in der EM-Qualifikation gegen die bestenfalls zweitklassigen Belgier und Slowaken dürfen nicht über die noch vorhandenen Schwächen hinwegtäuschen.

«Wenn wir die hohen Ziele auch erreichen wollen, müssen wir jeder noch eine Schippe drauflegen», appellierte Kapitän Johannes Golla an seine Teamkollegen. Sportvorstand Ingo Meckes warnte, «dass wir bei der Weltmeisterschaft solche Gegner nach der Vorrunde nicht mehr haben».

Bis zum Auftakt gegen Tunesien am 13. Januar bleiben nur wenige Trainingseinheiten und zwei Testspiele gegen Portugal. Was fehlt den deutschen Handballern noch zur Gold-Form?

Ein Abwehr-Bollwerk über 60 Minuten

32 Gegentore gegen Belgien, 27 gegen die Slowakei: Angesichts der überschaubaren Qualität der Gegner sind das zu viele. Schon gegen Belgien fehlte es der deutschen Defensive an Aggressivität und Intensität. Dabei verfügt Gislason mit Tom Kiesler, Golla und Julian Köster über herausragende Abwehrspieler. «Legt einen Zahn zu. Das ist kein Freundschaftsspiel», schimpfte der Bundestrainer zum Auftakt der EM-Qualifikation.

Gegen die Slowakei war die Abwehr dann zwar deutlich beweglicher und variabler – allerdings nicht konstant über die gesamte Spieldauer. «Wir haben bisschen zu viel aus dem Rückraum zugelassen», monierte Gislason. Gegen Weltklassespieler wie Frankreichs Dika Mem oder Dänemarks Mathias Gidsel muss die deutsche Defensive über 60 Minuten dagegenhalten. Denn anders als Belgien oder die Slowakei bestrafen die Topnationen nahezu jede Nachlässigkeit.

Die Mentalität eines Champions

Dänemark geht mit dem Selbstverständnis eines Seriensiegers in jedes Spiel. Davon ist die DHB-Auswahl noch ein Stück entfernt. «Wir können zehnmal sagen, dass wir Dänemark schlagen können. Aber wir müssen uns die Überzeugung erarbeiten, dass es wirklich möglich ist», sagte Golla der «Bild am Sonntag».

Während die Dänen selbst nach Rückschlägen schnell wieder ihr höchstes Niveau erreichen, fehlt Deutschland noch diese Konstanz. «Eine breitere Brust» lasse sich laut Golla nicht künstlich erzeugen. Dafür braucht es regelmäßige Erfolgserlebnisse gegen die ganz Großen – und die Gewissheit, auch in engen Spielen die Nerven zu behalten.

Mehr Präzision im Angriff

13 technische Fehler leisteten sich die deutschen Handballer gegen die Slowakei. Zu viele gegen einen Gegner, der die DHB-Auswahl kaum unter Druck setzte. «Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, auch wenn es noch höher hätte ausfallen können», räumte Gislason ein.

Gegen Außenseiter können die Deutschen solche Nachlässigkeiten dank ihrer individuellen Klasse meist kompensieren. In möglichen Medaillenspielen gegen Topteams wie Dänemark, Frankreich oder Kroatien könnte eine derart hohe Fehlerquote jedoch den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen.

Ein besserer Start

Sowohl gegen Belgien als auch gegen die Slowakei startete die DHB-Auswahl schlecht. Zu viele Fehler und Unkonzentriertheiten prägten die ersten Minuten. Gegen einen Topgegner hätte Deutschland nach zehn Minuten womöglich bereits mit mehreren Toren zurückgelegen. Ein solcher Fehlstart könnte in der K.-o.-Phase bereits vorentscheidend sein.

Auch Golla erkannte darin eine wichtige Lehre für die WM: «Wir haben doch etwas mehr Zeit gebraucht im ersten Spiel, um uns zu finden, als wir dachten.» Deshalb müsse die Mannschaft im Januar «von der ersten Sekunde an viel investieren», um schnellstmöglich zusammenzufinden.