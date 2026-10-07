Der SC Magdeburg bleibt Erster in Gruppe F der Champions League. Beim polnischen Meister in Kielce hat der SCM nur phasenweise Probleme und steht unmittelbar vor dem Einzug in die Hauptrunde.

Kielce (dpa) – Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg führt die Gruppe F der Champions League weiter an. Bei Polens Meister Industria Kielce gab es ein 35:30 (19:17). Beste Magdeburger Werfer waren Gisli Kristjansson und Omar Ingi Magnusson mit je elf Treffern. In der kommenden Woche könnte der SCM im Rückspiel den Gruppensieg klarmachen.

Magdeburg begann zwar mit einem Fehlwurf gegen den Ex-Berliner Dejan Milosavljev im Kielce-Tor, drehte den entstandenen Rückstand aber rasch per 4:0-Lauf (5:2/6.). Kielce arbeitete sich ins Spiel zurück, hatte dann Glück, dass Dylan Nahi nach heftigem Check gegen Kristjansson nur eine Zeitstrafe bekam.

Magdeburger Unkonzentriertheiten kosten klaren Vorsprung

In der Folge zog der SCM erstmals auf vier Tore davon, profitierte von höherer Wurf- und Angriffseffizienz. In den Schlussminuten nutzte Kielce Magdeburger Unkonzentriertheiten, um auszugleichen (17:17/28.). Der Start in die zweite Hälfte gestaltete sich auf beiden Seiten etwas zäh, doch Magdeburg setzte Dominik Kuzmanovic' Paraden wieder in eine Drei-Tore-Führung um (23:20/38.).

Magdeburg baute den Vorsprung auf fünf Treffer aus, leistete sich dann aber eine weitere Schwächephase, die Kielce zum Verkürzen nutzte. Nach vier Minuten ohne Tor unterbrach der SCM die Aufholjagd der Gäste und brachte den Sieg über die Zeit.