Der Handball-Bundesligist ringt Wisla Plock nieder und hat nun das Weiterkommen in der Champions League in der eigenen Hand.

Kassel (dpa) – Die MT Melsungen hat die Chance auf den Einzug in die Hauptrunde der Champions League gewahrt. Der Handball-Bundesligist gewann im fünften Gruppenspiel gegen Wisla Plock aus Polen mit 28:26 (15:14). Beide Teams und HBC Nantes haben vor dem abschließenden Spieltag, an dem Melsungen bei Vadar Skopje antreten muss, jeweils sechs Punkte auf dem Konto.

Beste Werfer waren vor 4.364 Zuschauern Eric Balenciaga und Aaron Mensing mit jeweils sechs Toren. Torhüter Nebojsa Simic glänzte mit seinen Paraden, die der MT zum Sieg verhalfen, vor allem in den Schlussminuten.

Die Partie hatte die MT als Endspiel deklariert. Ein Sieg oder zumindest ein Remis war Pflicht, um sich nicht vorzeitig aus der Königsklasse verabschieden zu müssen. Die Anfangsnervosität verflog schnell, und der kleine Rückstand wurde in eine Führung umgewandelt. Doch auch die Polen zeigten sich in Abwehr wie Angriff stark im temporeichen ersten Durchgang. Melsungen ließ dagegen zu viele Chancen liegen.

Simic Garant für den Sieg

Nach der Pause spielte Melsungen konzentrierter und verschaffte sich immer wieder einen Vorsprung von drei Treffern. Doch Plock konterte stets, sodass die Partie eng blieb. In der Crunchtime war dann Simic der Fels in der Brandung, sodass die Gastgeber in der hart umkämpften Partie am Ende das bessere Ende für sich hatten.