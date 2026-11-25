Der SC Magdeburg bleibt in der Champions League ohne Punktverlust. Gegen Sporting Lissabon halten sich die Elbestädter schadlos und übernehmen vorerst die Tabellenführung.

Magdeburg (dpa) – Der deutsche Meister SC Magdeburg ist vorerst Tabellenführer Gruppe II der Hauptrunde der Champions League. Gegen Portugals Meister Sporting Lissabon gewannen die Elbestädter vor 5.484 Zuschauern mit 37:31 (18:10). Bester Magdeburger Schütze war Albin Lagergren mit elf Treffern.

SCM weiter ohne Magnusson und Serradilla

Beim SC Magdeburg fehlten weiterhin Omar Ingi Magnusson und Antonio Serradilla verletzt, dafür standen gleich drei Youngster im SCM-Kader. Lagergren ersetze Magnusson in der Startsieben, traf nach knapp 40 Sekunden für den SCM. Im Duell zweier verlustpunktfreier Teams hatte der SCM früh Vorteile, weil Matej Mandic im Tor gut in die Partie fand.

Zwar griffen die Gäste früh zur Auszeit (5. Minute), doch Magdeburgs Vorsprung wuchs in der Folge weiter an – auch ohne Felix Claar, der geschont wurde. Bemerkenswert war Magdeburgs Defensivleistung, die das sonst so offensivstarke Sporting nach 15 Minuten bei nur vier Treffern hielt. Zahlreiche Zeitstrafen prägten im Anschluss das Spiel, zerstörten den Spielfluss.

Wenig Abwehr nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel wurde wieder mehr Handball gespielt als gekämpft. Magdeburg hielt den Vorsprung, auch wenn die Abwehr nicht mehr denselben Zugriff hatte. Dominierte vor der Pause Magdeburgs Abwehrreihe, waren die Defensivreihen beider Teams danach weitgehend wirkungslos. Nach einem Foul an Magdeburgs Philipp Weber sah Mamadou Gassama noch die Rote Karte (59.).