Der SC Magdeburg sichert Bronze bei der Club-Weltmeisterschaft. Gegen Lokalmatador Al Ahly haben die Elbestädter zu keinem Zeitpunkt ernsthafte Probleme und sichern so den dritten Platz.

Magdeburg (dpa) – Der SC Magdeburg hat sich nach dem Halbfinalaus den Bronzerang bei der Club-WM gesichert. Gegen den ägyptischen Serienmeister Al Ahly SC hieß es am Donnerstag 32:23 (19:11) für den Handball-Bundesligisten. Bester SCM-Werfer war Magnus Saugstrup mit sieben Toren. Schon am Sonntag geht es für die Elbestädter in der Bundesliga weiter, wenn Magdeburg beim HSV Hamburg antritt.

Magdeburg führte früh mit zwei Treffern (4:2/5. Minute) und war sichtlich bemüht, sich mit einem Erfolgserlebnis von der Club-WM zu verabschieden. Beim Stand von 7:3 zog Al Ahly die erste Auszeit der Partie, doch Matej Mandic konnte sich direkt im Anschluss im SCM-Tor auszeichnen. Vorn glänzte besonders Magnus Saugstrup als Torschütze. Kurz vor der Pause gab es Rot für Al Ahly: Ali Maged musste nach einem Griff in den Wurfarm vom Feld (27.).

Partie plätschert nach der Pause dahin

Auch nach der Pause agierte der SCM überlegen, baute den Vorsprung auf elf Treffer aus (23:12/34.). Felix Claar spielte nun für Gisli Kristjansson, dazu agierte Philipp Weber im Angriff. Beide Teams zeigten einige Konzentrationsschwächen, aber Magdeburg blieb klar die bessere Mannschaft und siegte völlig verdient. Mit dem dritten Rang sicherte sich der SCM zudem eine Prämie von 50.000 US-Dollar.