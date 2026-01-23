Die deutschen Handballer spielen bei der EM gegen Norwegen. Für Linksaußen Rune Dahmke ist es ein ganz besonderes Spiel, in dem auch privat einige Brisanz steckt.

Silkeborg (dpa) – Rune Dahmke will eine EM-Niederlage mit Deutschlands Handballern im Familienduell mit Norwegens Superstar Sander Sagosen nicht nur aus sportlichen Gründen unbedingt vermeiden. «Ich hoffe, dass ich derjenige bin, der nach dem Spiel ein paar Sprüche drücken kann. Ansonsten kann ich mir das wahrscheinlich ein Jahr lang anhören», sagte Dahmke vor dem zweiten Hauptrundenspiel der DHB-Auswahl am Samstag (20.30 Uhr/ZDF/Dyn) in Herning.

Sagosen ist der Schwager von Dahmke, der mit der früheren norwegischen Weltklassespielerin Stine Bredal Oftedal verheiratet ist. Die Frotzeleien zwischen den beiden seien schon «direkt am 1. Januar losgegangen, als wir uns kurz gesehen haben. Aber das macht auch Spaß und ist Teil der Handball-Romantik», sagte der Linksaußen vom deutschen Rekordmeister THW Kiel.

Aufgrund der familiären Verhältnisse birgt das EM-Duell mit Norwegen für Dahmke auch privat einige Brisanz. Er habe ein wenig Angst gehabt, seine Ehefrau zu fragen, wem sie die Daumen drücke, «weil ich die Antwort nicht hören wollte», gestand der 32-Jährige.

Die Olympiasiegerin von 2024 und dreimalige Weltmeisterin ist bei der EM für das norwegische Fernsehen im Einsatz. «Es ist okay, wenn sie sich nach Außen als Norwegen-Fan gibt. Aber ich weiß, dass sie tief im Herzen auch ein kleiner Deutschland-Fan ist», sagte Dahmke und fügte hinzu: «Ich hoffe schon, dass ich im Kopf-an-Kopf-Rennen knapp die Nase vorn habe.»

Dahmke über Sagosen: «Toller Typ»

Fest steht: Der Ausgang des Spiels wird Dahmkes Verhältnis zu Sagosen, mit dem er von 2020 bis 2023 in Kiel zusammenspielte, nicht beeinflussen. «Wenn ich ihn nur vom Spielfeld kennen würde, weiß ich nicht, ob er meine erste Wahl wäre in der Freundesgruppe. Aber er ist wirklich ein fantastischer Kerl, oberstes Regal», schwärmte Dahmke.

Sagosen kümmere sich stets «um alle und sieht zu, dass es allen gut geht. Er ist ganz anders, als man es erwarten würde, wenn man ihn spielen sieht. Ein toller Typ, der auch viel über sich selbst lachen kann», sagte Dahmke über Norwegens Superstar. Am Samstagabend wird die Männer-Freundschaft allerdings für 60 Minuten ruhen.