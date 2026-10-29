Handball-Nationaltorwart Andreas Wolff steht beim THW Kiel noch bis 2028 unter Vertrag. Trotzdem gibt es nun Gerüchte um einen möglichen Wechsel innerhalb der Bundesliga. Ein Verein gilt als Favorit.

Berlin (dpa) – Handball-Nationaltorwart Andreas Wolff vom THW Kiel steht einem Bericht zufolge vor einem Wechsel innerhalb der Bundesliga. Nach Informationen der «Bild» wird der 35-Jährige «mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit» nach Ablauf seines Vertrags im Juni 2028 weiterziehen – obwohl der deutsche Rekordmeister selbst gerne mit dem Ausnahmetorwart verlängern würde.

Zu den an Wolff interessierten Vereinen gehören demnach die SG Flensburg-Handewitt, die Füchse Berlin, der TVB Stuttgart und der VfL Gummersbach. Als klarer Favorit soll sich Gummersbach herauskristallisiert haben. Denkbar sei sogar ein ablösepflichtiger Wechsel des Torwarts zum wieder aufstrebenden Traditionsclub im Sommer 2027.