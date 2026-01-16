So viele Tore fielen noch nie: Bei der Handball-EM zwischen Slowenien und Montenegro treffen die Spieler insgesamt über 80 Mal. Nach EHF-Angaben eine neue Bestmarke. Das Duell ist ein Krimi.

Oslo (dpa) - Die Handballer aus Slowenien und Montenegro haben bei der Europameisterschaft einen Rekord aufgestellt. Insgesamt 81 Tore fielen beim dramatischen 41:40-Sieg der Slowenen in ihrem ersten Vorrundenspiel in Oslo. Die bisherige Bestmarke datierte nach Angaben der Europäischen Handball-Föderation (EHF) aus dem EM-Jahr 2016. Damals setzte sich Belarus mit 39:38 gegen Island durch.

Der WM-Bestwert von 80 Toren aus dem Jahr 2003 wurde ebenfalls übertroffen - damals setzte sich Russland mit 42:38 gegen Rumänien durch. Die favorisierten Slowenen haben nun gute Chancen, in die Hauptrunde einzuziehen. Weitere Gegner sind die Schweiz und die Färöer.