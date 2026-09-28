Die deutsche Handball-Liga ist so weit wie der Frauenfußball vor einem Vierteljahrhundert - meint zumindest Bob Hanning. Über Gehaltslücken, Minijobs und bessere Aussichten im Ausland.

Berlin (dpa) – 25 Jahre Rückstand. So drastisch fällt Bob Hannings Urteil über Deutschlands höchste Spielklasse im Handball aus. «Die Frauen-Bundesliga – bei allem Respekt – ist ungefähr so, wie der Frauenfußball vor 25 Jahren war», sagte der frühere DHB-Vizepräsident zuletzt. Die HBF sei «einfach nicht entwickelt», polterte der 58-Jährige weiter und fachte erneut eine Debatte an.

Hannings Kritik trifft die Liga in einer wegweisenden Phase. Sportlich hat der deutsche Frauenhandball mit dem WM-Silber im Vorjahr einen enormen Schub bekommen, wirtschaftlich und strukturell kämpft die Bundesliga dagegen weiter um den Anschluss.

DHB kündigt Grundlagenvertrag mit HBF

Als der Deutsche Handballbund (DHB) und HBF 2022 ihren Grundlagenvertrag bis 2027 erneuerten, war die Aufbruchsstimmung groß. Der Frauenhandball sollte gestärkt und weiter professionalisiert werden. «Bei den Zuschauer- und Livestreamzahlen konnten wir in den beiden letzten Jahren jeweils neue Bestwerte erzielen, wir haben uns mit unserem Final4-Event in Stuttgart etabliert und mit Alsco erstmals einen Namensgeber für unsere Liga gefunden», teilte ein HBF-Sprecher auf dpa-Anfrage mit. In der Vorsaison erreichte die HBF mit 1.376 Zuschauern pro Spiel im Schnitt einen Bestwert.

Doch dem DHB geht die Entwicklung offenbar nicht weit genug. «Der DHB hat den Grundlagenvertrag gekündigt, um gemeinsam mit der HBF die weiteren Schritte zur Professionalisierung des Frauenhandballs vereinbaren zu können», teilte der Verband mit. Vorstandsboss Mark Schober hatte zuvor im «Spiegel» gesagt: «Wir waren mit der Weiterentwicklung der HBF nicht einverstanden.»

Viele DHB-Profis im Ausland – Gehalt als größtes Manko?

Wie groß der Nachholbedarf bei der Professionalisierung noch ist, zeigt sich vor allem bei den Spielerinnen. Nur wenige können in Deutschland allein vom Handball leben, viele brauchen einen Nebenjob.

Die Rahmenbedingungen in anderen Ländern seien besser, um Handball professionell auszuüben. «Wir konkurrieren dort mit Ligen und Clubs, die auf finanzielle Zuwendungen durch die öffentliche Hand zählen können, was in Deutschland nicht der Fall ist», teilte die HBF mit. Dass die öffentliche Wahrnehmung noch «sehr ausbaufähig» sei, erschwere die nötige Steigerung der Vermarktungserlöse.

Nationalspielerin Jenny Behrend berichtete im Vorjahr, dass sie noch einen Minijob für 556 Euro habe. Torhüterin Oliwia Kamińska vom Buxtehuder SV etwa arbeitet neben dem Handball als Versicherungsfachfrau. Zum Vergleich: Die DHB-Männer verdienen monatlich nach dpa-Infos in der Bundesliga oft mehrere Zehntausend Euro netto. In der Frauen-Bundesliga verdienen die Spielerinnen oft nur ein Zehntel davon – wenn überhaupt.

«Wenn eine Spielerin noch viele Stunden in der Woche arbeiten muss, um ihre Wohnung und ihr Auto bezahlen zu können, sind die Trainingsbedingungen nicht so, dass sie 100 Prozent Leistung abrufen kann. Denn sie kann nicht ausreichend regeneriert und ausgeschlafen in eine physisch fordernde Situation gehen», befand Bundestrainer Markus Gaugisch.

Engel: «Seit drei Monaten nicht mehr gekocht»

Eine Alternative bietet für viele das Ausland. DHB-Torhüterin Katharina Filter und Viola Leuchter verdienen ihr Geld etwa in Dänemark, Emily Vogel in Ungarn, Nina Engel in Rumänien. Gehälter von mehreren Tausend Euro netto sind in diesen Ländern keine Seltenheit. Gehälter, von denen viele Spielerinnen in der HBF nur träumen können

«Die Wertschätzung und Sichtbarkeit des Frauenhandballs ist dort viel größer», berichtete Leuchter im Vorjahr der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». Engel berichtete über ihren neuen Alltag: «Ich stehe auf, wir haben dann Trainings und kriegen auch vom Verein einmal am Tag Essen. Das ist ein Punkt, der sich total verändert hat. Ich habe eigentlich seit drei Monaten nicht mehr gekocht. Es haben sich einige Dinge verändert, es hat sich professionalisiert.»

DHB-Vorstandschef Schober wertet Abgänge auch als Kompliment für die in Deutschland geleistete Arbeit, betonte jedoch: «Wir wünschen uns eine starke Bundesliga, in der möglichst viele der besten deutschen Spielerinnen spielen und sichtbar sind.»

Organisiert die HBL künftig die HBF?

Der DHB steht etwa einem Modell, in dem die HBF künftig durch die Männer-Liga (HBL) vermarktet wird, offen gegenüber. Auch die Frauen-Liga zeigt sich gesprächsbereit. «Wenn sich dafür ein geeigneter Weg in Zusammenarbeit mit der HBL oder weiteren Partnern findet, von dem alle profitieren können, sehen wir keinen Grund, uns solchen Entwicklungen zu verschließen», heißt es.

Die HBL reagiert zurückhaltender. «Wesentliche Schritte einer Professionalisierung müssen allerdings aus der HBF heraus getan werden. Hier sehe ich insbesondere Faktoren wie Erlöse, Gehälter und Sichtbarkeit, die die Entwicklung derzeit zu stark hemmen», sagte Pressesprecher Oliver Lücke und stellte fest: «Aktuell liegen zwischen den Profiligen der Männer und der HBF Welten.»