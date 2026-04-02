Jupiter Island (dpa) – Tiger Woods in Handschellen: Knapp eine Woche nach seinem aufsehenerregenden Unfall in Jupiter Island in Florida werden mehr Details über die vorübergehende Festnahme des Golf-Superstars bekannt. Ein Video, das mit der Bodycam eines Deputys aufgenommen und laut Medienberichten vom Sheriff's Office von Martin County veröffentlicht wurde, zeigt den 50-Jährigen bei den polizeilichen Maßnahmen. Zu sehen ist, wie Woods verschiedene Tests absolvieren muss, ihm Handschellen angelegt und seine Taschen durchsucht werden.

Zunächst kniet der Golfstar neben dem Straßenrand, während ein Beamter sich Gummihandschuhe anzieht. Danach wird Woods verschiedenen Alkoholtests unterzogen. Unter anderem muss er mit den Augen dem wandernden Zeigefinger einer Polizeibeamtin folgen und geschlossene Fäuste exakt aufeinanderlegen, nachdem er in die Hände geklatscht hat. Auch seine Reaktion auf Fragen werden im Gespräch getestet. Die Frage nach Alkoholkonsum und illegalen Drogen verneint er, bestätigt jedoch die Einnahme von Medikamenten.

Clip mit Geldscheinen

Dann ist zu sehen, wie ihm die Handschellen angelegt werden. Als dann seine Hosentaschen durchsucht werden und unter anderem ein Clip mit Geldscheinen herausgeholt wird, sind seine Hände auf dem Rücken gefesselt.

Woods war am Freitag wenige Stunden nach seiner Festnahme wegen Drogenverdachts auf Kaution aus dem Gefängnis von Martin County freigelassen worden. Ein Atemalkoholtest habe zwar einen Wert von null angezeigt. Einen Urintest habe der 15-malige Major-Sieger aber nicht machen wollen. Er sei wegen Fahruntüchtigkeit am Steuer und Verweigerung eines Tests im Zusammenhang mit dem Unfall angeklagt worden. Woods' erste Gerichtsverhandlung soll für dem 23. April angesetzt sein.

Woods plädiert auf unschuldig

Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass Woods auf unschuldig plädiert. Nach übereinstimmenden Medienberichten sagte Woods bei der Vernehmung, dass er kurz auf sein Handy geschaut und den Radiosender in seinem Auto gewechselt habe, bevor er mit seinem Geländewagen den Anhänger eines anderen Fahrzeugs streifte und sich mit seinem Wagen überschlug.

Der Golf-Superstar wird beim Ryder Cup 2027 in Irland nicht als Kapitän für das US-Team fungieren. Zudem will sich der 50-Jährige im Ausland erholen und behandeln lassen. Ein entsprechender Antrag seines Anwalts auf Ausreise für eine medizinische Behandlung wurde von einem Richter am Bezirksgericht von Martin County bewilligt. Wann und wohin Woods reisen wird, ist bislang nicht bekannt. Zuvor hatte er auf X angekündigt, dass er sich in Behandlung begeben und auf seine Gesundheit konzentrieren wolle. Ihm sei der Ernst der Lage bewusst.