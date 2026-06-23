Die PGA Tour stellt eine neue Turnier-Struktur vor: Ab 2028 kämpfen die Golfer auch um Auf- und Abstieg. Welche Rolle Tiger Woods dabei spielt.

Cromwell (dpa) – Golf-Superstar Tiger Woods hat erstmals seit seinem Autounfall unter Drogenverdacht einen öffentlichen Auftritt bestritten. In Cromwell im US-Bundesstaat Connecticut trat der 50-Jährige gemeinsam mit PGA-Tour-Chef Brian Rolapp bei einer Pressekonferenz im Rahmen der Travelers Championship auf, bei der die Reformen für eine neue Turnier-Struktur ab der Saison 2028 vorgestellt wurden. Woods ist der Vorsitzende des Zukunfts-Komitees der PGA Tour, das die Vorschläge erarbeitet hatte.

Woods beantwortet in Cromwell keine Fragen

Woods war Ende März nach einem Autounfall nahe seines Wohnorts Jupiter Island in Florida kurzzeitig festgenommen und wegen Fahruntüchtigkeit am Steuer und Verweigerung eines Tests im Zusammenhang mit dem Unfall angeklagt worden. Nach dem Unfall kündigte der US-Golfstar eine Auszeit an. Der 15-malige Major-Sieger soll sich später in einer Schweizer Rehaklinik behandeln lassen haben.

Woods verlas in Cromwell eine vorbereitete Erklärung zur neuen Turnier-Struktur der PGA Tour, bevor er Rolapp vorstellte. Fragen beantwortete Woods aber nicht. «Es ist toll, ihn wiederzusehen», sagte Rolapp. «Tiger war während des gesamten Prozesses involviert und hat einen wichtigen Beitrag geleistet. Es ist fantastisch, ihn wieder in Topform zu sehen, darüber freuen wir uns sehr.»

Neue Turnier-Struktur der PGA Tour ab 2028

Die Profi-Golfserie wird ab 2028 aus zwei Ebenen bestehen: der Championship-Serie als höchster Spielklasse und der Challenger-Serie. Kern der Neuausrichtung ist ein leistungsorientiertes Auf- und Abstiegssystem. Nach Angaben der US-Tour soll das Modell mehr Transparenz schaffen und den sportlichen Wettbewerb erhöhen.

Mindestens die besten 90 Spieler der Championship-Serie behalten ihren Status für die folgende Saison. Gleichzeitig steigen mindestens 20 Spieler aus der Challenger-Serie auf. Ein sofortiger Aufstieg ist möglich, wenn ein Spieler mehrere Challenger-Turniere in einer Saison oder ein Major gewinnt.