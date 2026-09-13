Die Engländerin Lottie Woad sichert Team Europa den Triumph beim Solheim Cup. Wie Esther Henseleit und ihre Golf-Partnerinnen den Titel zurück nach Europa holen.

Cromvoirt (dpa) – Deutschlands Top-Golferin Esther Henseleit hat gemeinsam mit dem Team Europa die Trophäe beim 20. Solheim Cup von den Titelverteidigerinnen aus den USA zurückerobert. Die Engländerin Lottie Woad machte im niederländischen Cromvoirt vor den begeisterten Fans den vorzeitigen Triumph für die Europäerinnen mit ihrem Sieg gegen Austin Kim perfekt.

Beide Teams waren beim prestigeträchtigen Kontinentalvergleich im Bernardus Golf beim Stand von 8:8 in die zwölf Einzel am Schlusstag gestartet. Vor zwei Jahren hatte sich das US-Team im heimischen Gainesville den Solheim Cup einem 15,5:12,5-Erfolg von den Europäerinnen zurückgeholt.

Starker Henseleit-Auftritt in den Doppeln – Niederlage im Einzel

Henseleit zeigte bei ihrer zweiten Solheim-Cup-Teilnahme eine gute Leistung. Die 27 Jahre alte Hamburgerin wurde an den drei Turniertagen dreimal eingesetzt. In beiden Doppeln an den ersten beiden Tagen an der Seite ihrer irischen Partnerin Leona Maguire brillierte Henseleit. Im Einzel am Finaltag zeigte die Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spielen von Paris allerdings Nerven: Sie verspielte eine Vier-Punkte-Führung und verlor gegen die Amerikanerin Alison Lee.

Der Teamwettbewerb ist das weibliche Pendant zum Ryder Cup bei den Männern. Die jeweils zwölf besten Golferinnen aus den USA und Europa treffen alle zwei Jahre zum Kontinentalvergleich aufeinander.