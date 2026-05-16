Newtown Square (dpa) – Der deutsche Golfprofi Stephan Jäger hält bei der 108. PGA Championship weiter Anschluss an die Spitze. Der 36-Jährige liegt nach dem zweiten Tag des Major-Turniers in der Nähe von Philadelphia mit 137 Schlägen auf dem geteilten dritten Rang. Martin Kaymer musste dagegen im Aronimink Golf Club einen Rückschlag hinnehmen: Der 41-Jährige fiel nach einer schwachen 75er-Runde mit insgesamt 142 Schlägen auf Platz 44 zurück.

Kaymer und Jäger hatten nach der erste Runde gemeinsam mit fünf anderen Profis überraschend an der Spitze gelegen. Golf-Routinier Kaymer hatte 2010 bei der PGA Championship seinen ersten von zwei Major-Titeln gewonnen. Vier Jahre später siegte der Rheinländer auch bei der US Open. 2022 wechselte Kaymer dann auf die von Saudi-Arabien finanzierte LIV-Tour.

Scheffler in Lauerstellung – McIlroy startet Aufholjagd

Die Führung nach Tag zwei bei der PGA Championship übernahmen die beiden US-Amerikaner Alex Smalley und Maverick McNealy mit jeweils 136 Schlägen. Der Weltranglistenerste und Titelverteidiger Scottie Scheffler aus den USA liegt mit 138 Schlägen auf dem geteilten neunten Platz in Lauerstellung. Nordirlands Golfstar und Masters-Sieger Rory McIlroy verbesserte sich nach seinem Fehlstart dank einer starken 67er-Runde mit nun 141 Schlägen auf den geteilten 30. Rang. Auf dieser Position liegt mit Matti Schmid auch der dritte deutsche Teilnehmer.