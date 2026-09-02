München (dpa) – Deutschlands Golf-Ass Matti Schmid hat sich bei einem Sturz den Ellenbogen gebrochen und fällt für längere Zeit aus. Der 28 Jahre alte Profi, der auf der PGA Tour in den USA sein Geld verdient, teilte auf seinem Instagram-Account mit, dass er sich nach dem Malheur für ein paar Monate vom Golfsport zurückziehen wird.

«Es ist schwer, an der Seitenlinie zu stehen, aber ich bleibe positiv und konzentriere mich darauf, stärker zurückzukommen. Wir sehen uns bald wieder auf dem Platz», schrieb der gebürtige Regensburger, der in der Weltrangliste auf Platz 86 steht.

In dieser Saison erregte Schmid Aufsehen, als er bei der 108. PGA Championship in Philadelphia einen möglichen Sensationssieg knapp verpasste. In der Finalrunde des Major-Turniers spielte er lange in der Spitze mit, am Ende reichte es aber nur zum vierten Platz.