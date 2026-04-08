Das Golf-Masters hat schon vor dem Start wieder viele Geschichten parat: Die Magnolien blühen in voller Pracht, eine Legende fehlt und der Titelverteidiger serviert ein leckeres Menü.

Augusta (dpa) – Sie ist eine der begehrtesten Trophäen Golfsport: Das legendäre grüne Siegerjackett. Von diesem Donnerstag an machen die Golfer beim Masters Jagd auf das berühmte Kleidungsstück. Superstar Tiger Woods ist aber nach seinem Autounfall vor knapp zwei Wochen bei der 90. Auflage des prestigeträchtigen Major-Turniers im Augusta National Golfclub nicht am Start.

Warum fehlt Tiger Woods?

Die Golf-Fans müssen beim Masters wieder einmal auf ihren Publikumsliebling verzichten. Der 15-malige Major-Sieger kündigte nach dem Autounfall eine Auszeit auf unbestimmte Zeit an. Er wolle sich in Behandlung begeben und sich auf seine Gesundheit konzentrieren, teilte der 50 Jahre alte Amerikaner in den sozialen Medien mit. Woods war nach dem Unfall Ende März wenige Stunden nach seiner Festnahme wegen Drogenverdachts auf Kaution aus dem Gefängnis von Martin County freigelassen worden. Ein Atemalkoholtest habe zwar einen Wert von null angezeigt. Einen Urintest habe Woods aber nicht machen wollen. Ihm droht nun eine Anklage wegen Fahruntüchtigkeit am Steuer und Verweigerung eines Tests im Zusammenhang mit dem Unfall.

Wer sind die Favoriten auf das grüne Siegerjackett?

Titelverteidiger Rory McIlroy ist nach seinem emotionalen Sieg im vergangenen Jahr wieder ein Kandidat auf das grüne Siegerjackett. Der Star aus Nordirland gewann in Augusta den in seiner Sammlung fehlenden Masters-Titel und machte damit den Karriere-Grand-Slam perfekt. Alle anderen Majors, die British Open, die US Open sowie die PGA Championship, hatte McIlroy bereits gewonnen. Der Weltranglistenerste, Scottie Scheffler aus den USA, peilt seinen dritten Sieg beim Masters an. Mit dem Spanier Jon Rahm und US-Star Bryson DeChambeau gehören auch zwei Spieler der von Saudi-Arabien finanzierten LIV-Tour zum engeren Favoritenkreis.

Warum ist in diesem Jahr kein deutscher Golfer beim Masters dabei?

Eine Legende des Sports fehlt in diesem Jahr im Augusta National Golf Club: Bernhard Langer. Der inzwischen 68 Jahre alte Anhausener hatte im vergangenen Jahr nach 41 Teilnahmen seine Abschiedsvorstellung beim Masters gegeben. Von den anderen deutschen Profis konnte sich keiner für das erste Major-Turnier des Jahres qualifizieren.

Was macht den Augusta National Golf Club so einzigartig?

Tradition, Exklusivität und Atmosphäre: das Turnier im Augusta National Golf Club ist einzigartig. Das Masters findet als einziges der vier Majors jedes Jahr am selben Ort statt. Deutschlands Idol Langer bezeichnete den Golfplatz einmal ehrfurchtsvoll als «Kathedrale des Golfsports». Der hügelige Kurs gilt wegen ihrer Blumenpracht als einer der schönsten der Welt. Die 18 Spielbahnen haben eine Gesamtlänge von knapp 7.000 Metern. Die schwierigsten und zumeist spielentscheidenden Bahnen sind die 11, 12 und 13 – die sogenannte Amen Corner. Das erste Masters im Augusta National Golf Club wurde 1934 gespielt. Der Sieger des Turniers erhält das Green Jacket und ein lebenslanges Startrecht bei dem Turnier.

Welche Regeln gelten beim Masters für die Fans?

Für die Patrons – wie die Zuschauer beim Masters genannt werden – herrschen im Augusta National Golf Club strenge Regeln: Die Handys müssen vor dem Betreten der Anlage abgegeben werden. Die Kleidung ist dem traditionsreichen Turnier entsprechend angemessen zu wählen. Zudem dürfen die Patrons während des Turniergeschehens nicht über den Platz laufen – es gilt Schritttempo.

Was serviert Rory McIlroy zum Champions Dinner?

Wie von McIlroy zu erwarten war, tischte der Nordire beim traditionellen Champions Dinner ein Menü mit stark persönlichem Bezug auf. «Sie kommt von Herzen, aus meinen eigenen Erfahrungen und mit Nostalgie daher», beschrieb McIlroy seine Auswahl, die unter anderem mit einer Variante von Datteln im Speckmantel nach einem Rezept seiner Mutter Rosie begann. Es folgte der erste Gang mit einem Thunfisch-Carpaccio, das dem Repertoire des Lieblingsrestaurants des Stars und seiner Frau Erica entstammt, bevor als Hauptgericht wahlweise Filet vom Wagyu-Rind oder Lachs gereicht wurde.

Die persönliche Note gab McIlroy dabei über die Beilagen hinein, wie traditionellen irischen Kartoffelstampf oder Vidalia-Zwiebelringe, die ganz aus der Nähe von Augusta stammen. Auch der aus Nordengland stammende Sticky Toffee Pudding als Dessert ließ einen klaren Heimatbezug erkennen. Serviert wurde das Ganze mit teuren Weinen, die Weinfreund McIlroy «ganz bewusst» aus dem Clubhouse-eigenen Keller ausgewählt hatte.

Wo ist das Masters zu sehen?

Das komplette Turnier wird beim kostenpflichtigen TV-Sender Sky übertragen.

Donnerstag, 9. April ab 15.15 Uhr

Freitag, 10. April ab 15.15 Uhr

Samstag, 11. April ab 16.15 Uhr

Sonntag, 12. April ab 16.15 Uhr