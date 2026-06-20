Auch am zweiten Tag des Major-Turniers läuft es nicht für den deutschen Golfprofi. Matti Schmid verpasst die Qualifikation für die letzten beiden Runden. In Führung liegt ein US-Profi.

Southampton (dpa) – Der deutsche Golfprofi Matti Schmid ist schon nach der zweiten Runde der US Open ausgeschieden. Schmid spielte im Shinnecock Hills Golf Club auf Long Island wie zum Auftakt nur eine 77er-Runde und benötigte erneut sieben Schläge mehr als den Platzstandard. Mit insgesamt 154 Schlägen verpasste er klar den sogenannten Cut, also die Qualifikation für die beiden weiteren Runden am Samstag und Sonntag. Dafür wären zehn Schläge weniger notwendig gewesen.

Für den 28-jährigen Regensburger ist das Ergebnis eine herbe Enttäuschung. Schmid hat in dieser Saison bisher stark gespielt. Bei der PGA Championship Mitte Mai in Philadelphia verpasste er seinen ersten Major-Titel als Vierter nur ganz knapp. Auch die US Open gehört zu den wichtigsten Turnieren im Golf. In Führung liegt auf dem schweren Dünen-Kurs rund 150 Kilometer östlich von New York US-Profi Wyndham Clark. Er ließ einer 64 zum Auftakt eine 69er-Runde folgen und liegt mit 133 Schlägen vier Schläge vor seinen Verfolgern.