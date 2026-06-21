Wyndham Clark ist auf Siegkurs. Eine derart klare Führung hat in der US-Open-Geschichte noch kein Golfer verspielt.

Southampton (dpa) – Golfprofi Wyndham Clark steht vor dem Sieg bei der 126. US Open. Der 32 Jahre alte Amerikaner baute seine Führung vor der abschließenden Runde am Sonntag auf sechs Schläge aus. Bei den bisherigen 125 Austragungen hat kein Führender auf dem Schlusstag einen derart großen Vorsprung noch verspielt.

Clark absolvierte die dritte Runde auf dem schweren Kurs auf Long Island mit 70 Schlägen und benötigte damit genauso viele, wie der Platzstandard vorsieht. Das genügte, um nach zuvor 64 und 69 Schlägen die Führung noch einmal um zwei Schläge auszubauen.

Scheffler lauert

Auf Rang zwei folgen vier schlaggleiche Akteure, unter ihnen Scottie Scheffler. Dem Amerikaner fehlt in seiner Karriere nur noch ein Sieg bei der US Open, um die vier wichtigsten Golf-Turniere zumindest jeweils einmal gewonnen zu haben. Scheffler wird auf der Schlussrunde gemeinsam mit Clark unterwegs sein, der die US Open bereits vor drei Jahren in Los Angeles gewinnen konnte.

Nicht mehr dabei war im Shinnecock Hills Golf Club 150 Kilometer östlich von New York der deutsche Profi Matti Schmid. Der Regensburger hatte nach zwei Runden den Cut und damit die Qualifikation für die beiden Runden am Wochenende verpasst.