Anthony Kim feiert nach einer langen Pause und persönlichen Problemen sein unglaubliches Comeback. Das LIV-Turnier in Adelaide gewinnt er mit einer beeindruckenden Schlussrunde.

Adelaide (dpa) – Golfprofi Anthony Kim hat mit seinem ersten Sieg seit fast 16 Jahren ein bemerkenswertes Comeback gefeiert. Der 40-jährige Amerikaner, der sich aufgrund von Drogen- und Alkoholproblemen für zwölf Jahre aus dem Wettkampfsport zurückgezogen hatte, gewann nun das LIV-Turnier im australischen Adelaide.

Kim sicherte sich dank einer überragenden Schlussrunde von 63 Schlägen den Sieg vor dem spanischen Golfstar Jon Rahm. Für seinen Einzelerfolg kassierte er ein Preisgeld von vier Millionen US-Dollar (umgerechnet 3,37 Millionen Euro).

Kims Botschaft: «Ihr könnt alles schaffen»

«Niemand außer mir muss an mich glauben. Und für alle, die gerade Schwierigkeiten haben: Ihr könnt alles schaffen», sagte Kim nach seinem Triumph. «Ich möchte mich einfach bei allen Menschen bedanken, die mich unterstützt haben.» Zuletzt hatte er 2010 die Houston Open auf der PGA-Tour gewonnen.

Der deutsche LIV-Tour-Spieler Martin Kaymer hatte seinen Start beim Turnier in Australien wegen einer leichten Ellbogenverletzung absagen müssen.