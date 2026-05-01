Nach dem Ausstieg des PIF aus Saudi-Arabien mit seinen Milliarden steht die LIV-Tour vor großen Herausforderungen. Wie neue die neuen Vorstände die Zukunft der Golf-Liga sichern wollen.

Berlin (dpa) – Die LIV-Tour und ihre Golf-Superstars stehen nach dem Rückzug des milliardenschweren Geldgebers aus Saudi-Arabien vor einer ungewissen Zukunft. Der Investmentfonds PIF hatte zuvor bekanntgeben, die Golf-Liga nur noch bis zum Saisonende zu finanzieren. Neben Topstars wie Jon Rahm, Byson DeChambeau oder Phil Mickelson spielt auch der deutsche Profi Martin Kaymer auf der LIV-Tour. Ohne neue Sponsoren droht der Tour womöglich das Aus.

Zwei neue LIV-Vorstände sollen helfen

Die LIV-Tour teilte mit, dass sie nun auf der Suche nach neuen Finanzpartnern sei. Zudem wurden in Gene Davis und Jon Zinman zwei neue Vorstände installiert. «LIV Golf hat etwas wirklich Einzigartiges geschaffen – eine globale Liga mit leidenschaftlichen Fans, Weltklasse-Talenten und nachweislichem wirtschaftlichem Erfolg», wird Davis in der Mitteilung zitiert.

«Das Führungsteam sieht gemeinsam mit Jon und mir eine klare Chance, die Liga bei der Strukturierung zu unterstützen, langfristiges Kapital zu gewinnen und zu sichern sowie das Unternehmen für Wachstum zu positionieren und gleichzeitig den Golfsport weltweit weiter zu fördern.»

Was machen die LIV-Stars nach der Saison?

Wenn es der LIV-Tour nicht gelingt neue Geldquellen zu erschließen, dann könnte es passieren, dass die mit Millionensummen angelockten Stars der Turnierserie bereits nach nur vier Jahren wieder verlassen. Medienberichten zufolge soll der PIF in dieser Zeit die LIV-Tour mit rund fünf Milliarden Dollar unterstützt haben.

Ob und wie die Spieler möglicherweise auf die US-amerikanische PGA Tour und die europäische DP World Tour zurückkehren können, steht noch nicht fest. 2023 unterzeichnete die LIV-Tour eine Rahmenvereinbarung mit der PGA Tour und DP World Tour für eine mögliche Zusammenarbeit. Konkrete Ergebnisse gab es aber bisher nicht.

Der Geschäftsführer der LIV-Tour, Scott O'Neil, hatte vor zwei Wochen während eines Turniers in Mexiko-Stadt erklärt, dass die Finanzierung bis zum Saisonende 2026 gesichert sei. Anfang der Woche teilte die LIV-Tour mit, dass das vom 25. bis 28. Juni geplante Turnier in Louisiana auf den Herbst verschoben wird. Das nächste Turnier ist für den 7. bis 10. Mai im Trump National Golf Club in Washington geplant.