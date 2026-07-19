Ryan Fox schreibt Golf-Geschichte: Auf der letzten Spielbahn holt sich der Neuseeländer in Southport seinen ersten Major-Titel – und erfüllt einen Wunsch seiner Kinder.

Southport (dpa) - Ryan Fox riss nach dem wichtigsten Putt in seiner Karriere die Arme auf dem 18. Grün im Royal Birkdale Golf Club in die Höhe und brüllte seine Freude über den Triumph bei der 154. British Open heraus. Mit einem Birdie auf dem Schlussloch sicherte sich der 39 Jahre alte Neuseeländer seinen Premieren-Titel bei einem Major-Turnier. Fox setzte sich nach vier Runden in Southport mit einem Gesamtergebnis von 270 Schlägen gegen die US-Profis Cameron Young (271) und Sam Burns (272) durch.

Für seinen ersten Major-Sieg bekam der Sohn der neuseeländischen Rugby-Legende Grant Fox (64) ein Preisgeld von 3,2 Millionen US-Dollar (ca. 2,8 Millionen Euro) und die ikonische Sieger-Trophäe überreicht, die Claret Jug. «Ich weiß gerade gar nicht, was denken soll. Meine Kids haben gestern Abend noch gesagt, ich soll die Trophäe mit nach Hause bringen. Ich finde, das hier ist ein ziemlich cooler Pokal, den ich ihnen mitbringe», sagte Fox bei der Siegerehrung.

Rekordrunde am Samstag

Bereits am Samstag hatte Fox mit einer Rekordrunde seine Topform unter Beweis gestellt. Er benötigte am dritten Turniertag nur 62 Schläge für die 18 Löcher auf dem schweren Kurs von Royal Birkdale an der englischen Nordwestküste. Mit acht Schlägen unter dem Platzstandard von 70 verbesserte sich der Neuseeländer vor der Finalrunde um 50 Plätze auf Rang zwei. Damit war er erst der siebte Spieler, der bei einem der vier Major-Turniere - US Masters, PGA Championship, US Open und British Open - nur 62 Schläge für eine Runde benötigte.

Fox' bisher größter Titel vor dem Sieg in Southport war der Erfolg bei der BMW PGA Championship im Jahr 2023. Der 39-Jährige ist der älteste Spieler, der zum ersten Mal ein Major-Turnier gewinnen konnte, seit der Schwede Henrik Stenson vor zehn Jahren im Alter von 40 Jahren in Royal Troon triumphierte.

Fleetwood muss auf ersten Major-Titel weiter warten

Für Southports Lokalmatador Tommy Fleetwood reichte es nicht zum erhofften ersten Major-Titel. Der 35-jährige Engländer beendete die Open Championship in der Nähe von Liverpool wie der Titelverteidiger und Weltranglistenerste Scottie Scheffler (beide 273) aus den USA auf dem geteilten vierten Platz. Nordirlands Golfstar Rory McIlroy (279) schloss das prestigeträchtige Turnier auf dem geteilten 40. Rang ab.

«Ich habe die Open noch nicht gewonnen, das hätte ich mir sehr gewünscht», sagte Fleetwood der BBC. «Ich werde weiter darum kämpfen, aber das war etwas ganz Besonderes.» Es sei so einzigartig und so besonders, sagte der Lokalmatador über die heimischen Fans, die ihn immer wieder anfeuerten. «Das Publikum war einfach unglaublich. Nur sehr wenige Menschen dürfen so etwas in ihrer Karriere erleben. Ich bin allen unglaublich dankbar für das, was sie mir diese Woche geschenkt haben.»

Für die beiden deutschen Teilnehmer waren die British Open bereits nach zwei Runden beendet. Der 21 Jahre alte Amateur Tim Wiedemeyer und der 22-jährige Tiger Christensen scheiterten klar am Cut und schieden vorzeitig aus.