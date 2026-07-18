Schon wieder eine Rekordrunde: Diesmal egalisiert ein Neuseeländer die Bestmarke und wirbelt die Gesamtwertung bei den British Open der Golfer gehörig durcheinander.

Southport (dpa) – Golfer Ryan Fox hat sich bei den British Open mit einer Rekordrunde in die Top Drei gespielt. Wie am Vortag bereits der Australier Lucas Herbert und Sam Burns aus den USA benötigte der Neuseeländer auf dem Kurs von Royal Birkdale bei Southport nur 62 Schläge für die 18 Löcher. Mit acht Schlägen unter dem Platzstandard von 70 verbesserte sich der 39-Jährige um 50 Plätze auf Rang zwei.

In der Gesamtwertung liegt vor dem Schlusstag Burns in Front. Durch eine 65er-Runde liegt der 29-Jährige zwei Schläge vor Fox und dem Südkoreaner Si Woo Kim (jeweils -8). Durch eine schwache Runde mit 71 Schlägen fiel Herbert zurück und rangiert gemeinsam mit Ryan Herbert aus den USA (jeweils -7) auf dem geteilten dritten Platz.

Fox ist nach einer Auflistung der Nachrichtenagentur AP erst der insgesamt siebte Spieler, der bei einem Major Turnier nur 62 Schläge für eine Runde benötigte. Als Erstem war dies Branden Grace 2017 ebenfalls im Royal Birkdale gelungen. Der Amerikaner Xander Schauffele, Olympiasieger 2021 in Tokio, ist bisher der einzige Spieler, dem dieses Kunststück zweimal bei einem der vier bedeutendsten Turniere British Open, US Open, PGA Championship und US Masters gelang.