Die British Open zählt zu den prestigeträchtigsten Turnieren. Den besten Start erwischt aber keiner der großen Stars. Einer von ihnen hat sogar erhebliche Probleme.

Southport (dpa) – Der amerikanische Golfprofi Jackson Suber hat zum Auftakt der 154. British Open in Southport überraschend die Führung übernommen. Der 26-jährige Debütant spielte am ersten Tag im Royal Birkdale Golf Club nördlich von Liverpool eine 65er-Runde. Damit blieb Suber als einziger Spieler fünf Schläge unter dem Platzstandard von 70 Schlägen. Jeweils einen Schlag mehr benötigten der Südkoreaner Im Sungjae und der Engländer Daniel Brown.

Der Titelverteidiger und Weltranglistenerste Scottie Scheffler aus den USA startete mit einer 68er-Runde ins traditionsreiche Turnier, das zu den vier wichtigsten der Saison gehört. Der sechsmalige Major-Champion Rory McIlroy aus Nordirland enttäuschte dagegen, der Weltranglistenzweite benötigte auf dem Kurs in den Dünen 72 Schläge und muss um den Cut bangen.

Schlechte Aussichten für deutsches Duo

Die beiden deutschen Teilnehmer dürften es noch schwerer haben, auf der zweiten Runde am Freitag noch die Qualifikation für die weiteren beiden Durchgänge am Wochenende zu schaffen. Der 21-jährige Amateur Tim Wiedemeyer spielte bei seinem ersten Major-Turnier aber eine respektable 73er-Runde. Der 22 Jahre alte Hamburger Tiger Christensen startete mit einer 75er-Runde in seine zweite British Open.