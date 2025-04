Augusta (dpa) – Der spanische Golf-Amateur José Luis Ballester stand während der ersten Runde beim traditionsreichen Masters gleich doppelt unter Druck. Zum einen spielte der 21-Jährige bei seinem Debüt an der Seite des Titelverteidigers und Weltranglistenersten Scottie Scheffler, zum anderen kämpfte er auf der 13. Spielbahn mit seiner drückenden Blase. In seiner Not erleichterte sich Ballester in den Rae's Creek – einen Bach, der sich durch die Anlage des ehrwürdigen Augusta National Golf Clubs schlängelt.

«Ich hatte völlig vergessen, dass es links vom Abschlag eine Toilette gibt, und dann musste ich wirklich pinkeln», sagte Ballester nach seiner Runde zu Reportern. Er habe nicht so recht gewusst, wo er hingehen solle. «Ich dachte mir, ich schleiche mich einfach hier zu dem Fluss, damit mich die Leute nicht so sehr sehen.»

Ballester: «Ich würde es wieder tun»

Doch diese Rechnung ging nicht auf. Die Zuschauer auf der Tribüne hinter dem 14. Abschlag bekamen die Aktion mit und applaudierten dem jungen Spanier. «Wahrscheinlich war das einer der lautesten Klatscher, die ich heute bekommen habe, das war schon lustig.»

Vor möglichen Konsequenzen fürchtet sich Ballester nicht. «Es war überhaupt nicht peinlich für mich. Wenn ich es noch einmal machen müsste, würde ich es wieder tun.» Die Verantwortlichen des edlen und traditionsbewussten Augusta National Golf Clubs haben sich zu diesem ungewöhnlichen Vorfall noch nicht geäußert.