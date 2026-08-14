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Australische Nachwuchsgolferin Bang stirbt nach Notoperation
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Die Golfspielerin Jessica Bang ist gestorben. (Symbolbild)
Clara Margais. DPA

Die Golfspielerin Jessica Bang bricht bei einer Turniervorbereitung in Thailand zusammen und stirbt nach einer Notoperation am Gehirn. Die Australierin wurde 18 Jahre alt.

Lesezeit 1 Minute

Melbourne/Bangkok (dpa) – Die Golfspielerin Jessica Bang ist im Alter von 18 Jahren gestorben. Das Nachwuchstalent war am 1. August bei der Vorbereitung auf ein Turnier in Thailand zusammengebrochen und in ein Krankenhaus in Bangkok gebracht worden, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Nach einer Notoperation am Gehirn starb die Australierin demnach später im Krankenhaus.

«Die Gedanken und Gebete aller bei der WPGA Tour of Australasia und in der breiteren australischen Golf-Community gelten Jessicas Familie, Freunden und allen, die sie kannten und liebten, in dieser unglaublich schweren Zeit», teilte die Golftour WGPA in den sozialen Medien mit.

Bang spielte seit Ende letzten Jahres auf der australischen Profi-Golftour WPGA. Im Februar gewann sie in ihrem erst fünften Profistart ein Qualifikationsturnier in New South Wales.

© dpa-infocom, dpa:260814-930-527841/1

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