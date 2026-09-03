Experten wie Ralf Schumacher sehen Formel-1-Spitzenreiter Kimi Antonelli bald bei Ferrari. Der Mercedes-Fahrer reagiert vor seinem Heimspiel auf die Gerüchte.

Monza (dpa) – Formel-1-Spitzenreiter Kimi Antonelli lächelt die wachsenden Spekulationen um eine Zukunft bei Ferrari einfach weg. «Als Italiener weiß ich selbst, wie emotional wir werden, manchmal übermäßig aufgeregt. Es wird immer diese Art von Gerüchten geben. Ich muss damit leben», sagte der Mercedes-Pilot vor seinem Heimspiel in Monza am Sonntag (15.00 Uhr/Sky).

«Ferrari ist riesig, eine tolle Marke. Aber ich bin zufrieden, wo ich bin. Mercedes hat mir die Chance gegeben, als ich noch ein Kind war», fügte der 20-Jährige hinzu. Antonelli kommt als erster Italiener seit Alberto Ascari 1953 als WM-Führender nach Monza. In der Gesamtwertung liegt er 59 Punkte vor Teamkollege George Russell und Ferrari-Superstar Lewis Hamilton.

Zuletzt hatte unter anderem Sky-Experte Ralf Schumacher einen Wechsel von Antonelli zur Scuderia in den nächsten Jahren vorhergesagt. «Wenn Kimi seine Karriere so fortführt, wie er es jetzt tut, und das alles so funktioniert, wie es im Moment aussieht, nichts dazwischenkommt, dann wird Kimi irgendwann auch in einem Ferrari sitzen», sagte Schumacher.