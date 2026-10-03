In den sozialen Netzwerken machen sich Formel-1-Fans Luft. An- und Abreise sorgen beim Grand Prix in Malaysia für Ärger - und kilometerlange Schlangen.

Sepang (dpa) – Stundenlanges Warten, kilometerlange Schlangen: Frustrierte und wütende Fans beschweren sich in den sozialen Netzwerken über chaotische logistische Zustände beim Formel-1-Comeback in Malaysia. Demnach mussten sich Zuschauer sehr lange gedulden, um einen der Shuttle-Busse an der Strecke am späten Nachmittag zu bekommen.

Manche machten sich erst einmal zu Fuß auf den Rückweg – trotz der klimatischen Bedingungen mit Temperaturen über 30 Grad und extrem hoher Luftfeuchtigkeit.

Auf den Straßen zur Strecke, die knapp 20 Kilometer vom Flughafen und 60 Kilometer von der Hauptstadt Kuala Lumpur entfernt liegt, stauten sich die Autos. Es sei ein Alptraum gewesen, zurück nach Hause zu kommen, schrieb ein Besucher. Ein anderer kündigte an, einen Tag auszulassen. «Fans frustriert von Shuttle-Bus-Chaos», titelte die «New Straits Times» aus Malaysia.

Auch Mitarbeiter aus Bahrain in Malaysia

Das Rennen wurde eher kurzfristig als Großer Preis von Bahrain in den Kalender aufgenommen, nachdem der Grand Prix in der Wüste von Sakhir und auch das Rennen in Saudi-Arabien im April wegen des Iran-Kriegs abgesagt worden waren.

Organisiert wird das Rennwochenende nun in Sepang von Verantwortlichen dort im Zusammenspiel mit dem Bahrain International Circuit. Hunderte von Mitarbeitern aus Bahrain sind dafür nach Malaysia gebracht worden. 2017 hatte die Formel 1 zum bis dato letzten Mal in Sepang gastiert.