Der Mercedes-Teamchef erinnert sich an sein erstes Treffen mit einem «kleinen Männchen»: Das war Kimi Antonelli. Heute sieht der Boss der Silberpfeile im Weltmeister noch mehr Wachstumspotenzial.

São Paulo (dpa) – Mercedes-Teamchef Toto Wolff traut Kimi Antonelli die Entwicklung zu einem der ganz großen Formel-1-Fahrer der Geschichte zu. «Da baut sich etwas auf», sagte der Österreicher vor dem Grand Prix von São Paulo heute (18.00 Uhr MEZ/Sky) dem TV-Sender Sky im Interview. «Wenn er weiter so performt, wenn er weiter so demütig bleibt, kann er ein ganz Großer werden.»

Der Italiener ist mit 20 Jahren und 68 Tagen schon der jüngste Weltmeister der Formel-1-Geschichte. In Brasilien fährt er erstmals als neuer Champion nur eine Woche nach seinem vorzeitigen Triumph in Mexiko. «Er hat Zeichen eines speziellen Fahrers, er ist ein Vollblutracer», befand Wolff.

Antonelli stammt aus dem Mercedes-Nachwuchsprogramm. Wolff hat den Werdegang des Italieners daher schon lange mitverfolgten können. Der Mercedes-Teamchef erinnerte sich an das erste Treffen mit Antonelli als kleinem Jungen. Da sei ein «kleines Männchen» in die Garage gekommen. Antonelli sei allerdings schon damals entschlossen gewesen mit diesem «kleinen stählernen Blick, der zu diesem Männchen gar nicht gepasst hat», erzählte Wolff.