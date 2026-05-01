Wer schnappt sich die Pole Position für den Sprint in Miami? Der Weltmeister steht ganz vorne. Der WM-Führende ist der erste Verfolger.

Miami (dpa) - Formel-1-Weltmeister Lando Norris hat sich Startplatz eins für das Sprintrennen in Miami gesichert. Der Engländer von McLaren verwies in der Qualifikation für das Kurz-Event über 100 Kilometer den WM-Führenden Kimi Antonelli auf den zweiten Platz. Dem italienischen Mercedes-Piloten fehlten 0,222 Sekunden auf Norris (1:27,869 Minuten), der 2025 den Sprint für sich entscheiden konnte.

Dritter im Miami International Autodrome wurde Norris' Teamkollege Oscar Piastri (+0,239 Sekunden), der im vergangenen Jahr den Grand Prix in Florida gewonnen hatte. Der viermalige Weltmeister Max Verstappen startet in den Sprint am Samstag (18.00 Uhr MESZ/Sky) von Position fünf. «Es war ein Schritt in die richtige Richtung», meinte sein Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies.

Für Nico Hülkenberg war nach der zweiten K.o.-Runde Schluss. Der einzige deutsche Fahrer im Feld verpasste als Zwölfter direkt hinter seinem Audi-Teamkollegen Gabriel Bortoleto die Top Ten.

Norris: «Perfektes Ergebnis»

Der Gewinner des Mini-Rennens bekommt acht Punkte, der Achte noch einen Zähler. Im vergangenen Jahr gewann der spätere Weltmeister Norris den Sprint. «Es ist ein perfektes Ergebnis für uns, eine schöne Belohnung für das Team», sagte Norris. «Diese Strecke lag uns schon immer. Wir wussten, dass das, was wir mitgebracht haben, einen Fortschritt bedeuten würde, und das ist auch der Fall. Seit der ersten Runde heute habe ich mich wohlgefühlt, ich hatte das Gefühl, Grip am Heck zu haben.»

Nach dem Sprint steht am Samstag (22.00 Uhr MESZ) die Startplatzjagd für den Grand Prix am Sonntag an. Es ist das vierte Rennen dieser Saison, nachdem wegen des Iran-Kriegs die Events in Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt werden mussten.