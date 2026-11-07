Rekordweltmeister Lewis Hamilton klagt in Interlagos über einen qualmenden Ferrari. Mit der Bestzeit hat er nichts zu tun. Ganz vorn positioniert sich Max Verstappen vor dem neuen Weltmeister.

São Paulo (dpa) – Der neue Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli hat sich für die Startplatzjagd in Brasilien warm gefahren. Der italienische Mercedes-Pilot musste im Abschlusstraining von São Paulo nur dem viermaligen Champion Max Verstappen im Red Bull (1:11,622 Minuten) den Vortritt lassen. Antonelli fehlten wenige Tage nach seinem vorzeitigen WM-Triumph auf dem Autódromo José Carlos Pace, wo noch bis mindestens 2035 gefahren wird, gerade einmal 0,025 Sekunden auf den Spitzenmann.

Auf den dritten Rang vor der Qualifikation raste Vorjahresweltmeister Lando Norris im McLaren (+0,131 Sekunden). Rekordchampion Lewis Hamilton klagte vorübergehend über Rauch aus seinem Cockpit und dem Heck. Der Ferrari-Star, der neben weiteren Piloten wie Verstappen nach einem regelwidrigen Motorenwechsel strafversetzt wird, musste sich mit Platz zwölf begnügen.

Ein Elektronikproblem verdammte Nico Hülkenberg tags zuvor im zweiten Training noch zum Zuschauen. Im Abschlusstraining konnte er sich wieder hinter das Lenkrad setzen, er steuerte seinen Audi aber nur auf Position 13.