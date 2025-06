Die Formel 1 ist eine Welt voller Geheimnisse. Strategien sollen nicht sofort von der Konkurrenz entschlüsselt werden. McLaren nutzt in Spielberg eine auf den ersten Blick geheimnisvolle Formulierung.

Spielberg (dpa) – «Deutschland-Situation». Auf einmal fiel dieser mysteriös klingende Begriff bei einem Funkspruch von McLaren während des Formel-1-Rennens in Österreich. Der Renningenieur von Lando Norris, Will Joseph, benutzte diese rätselhafte Formulierung während des Grand Prix in Spielberg nach einem Boxenstopp von Oscar Piastri.

«Es ist ein Geheimnis», meinte Norris, als er gefragt wurde, wofür dieser Code denn stehe. Der Engländer, der das Rennen knapp vor dem Teamkollegen Piastri gewinnen konnte, wollte nicht mit der Rede rausrücken.

Der McLaren-Teamchef lüftet das Geheimnis

Das übernahm dann sein Teamchef Andrea Stella. Diese verschlüsselte Strategieansage gehe auf eine Situation in einem Rennen vor ein paar Jahren zurück, wie er dem TV-Sender Sky erzählte. Damals, dem Vernehmen nach in Deutschland, wollte man den richtigen Zeitpunkt erwischen, um beim Boxenstopp das passende Timing zu haben, ehe die Reifen zu stark abbauen.

«Die 'Deutschland-Situation' beschreibt genau das», sagte Stella weiter. Was zunächst so geheimnisvoll klang, war am Ende gar nicht besonders kryptisch.