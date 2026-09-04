Die Formel 1 plant, ab 2027 fast alle Rennen zu verkürzen. Was hinter dem einstimmigen Beschluss der Teams steckt.

Monza (dpa) – Die Formel-1-Fahrer kommen in der nächsten Saison wohl schneller ans Ziel. Auf einstimmigen Beschluss der Teams sollen alle Rennen 2027 jeweils um einige Runden verkürzt werden. Grund dafür ist die neue Motorenformel und der dann erhöhte Benzinverbrauch der Autos. Weil die Rennställe gegen größere Tanks und den Umbau der Chassis votierten, bleibt nach Berichten mehrerer Fachportale nur die Verkürzung der Renndistanzen.

Nach dem aktuellen Reglement müssen auf fast allen Rennstrecken derzeit immer mindestens 305 Kilometer beim Grand Prix absolviert werden. In der kommenden Saison sollen es nur noch 290 Kilometer sein. Je nach Strecke sind dies jeweils zwei oder drei Runden weniger. Nur beim Stadtrennen in Monaco wird es wohl bei der Distanz von 78 Runden und 260 Kilometern bleiben.

Weltrat muss noch zustimmen

Nach heftigen Debatten um die für dieses Jahr eingeführte Motorenformel senkt die Formel 1 den Elektroanteil, der aktuell die Hälfte des Antriebs liefert, wieder etwas ab. Damit spielt der Verbrenner wieder eine größere Rolle, die Fahrer sind weniger als Batteriemanager gefordert. Es wird aber auch mehr Kraftstoff benötigt.

Die Überlegung, nur die Distanzen der Rennen mit dem erwartbar höchsten Benzinverbrauch zu verkürzen, wurde von den Teams verworfen. Nun muss die Komplett-Reduzierung noch von der Formel-1-Kommission und vom Motorsport-Weltrat abgesegnet werden.