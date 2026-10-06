Valtteri Bottas liebt das Radfahren. Der finnische Formel-1-Pilot legt die rund 350 Kilometer zum nächsten Grand Prix deshalb auf dem Sattel zurück.

Singapur (dpa) – Der finnische Formel-1-Pilot Valtteri Bottas hat nach dem Grand Prix von Bahrain in Malaysia auf einen Flug zum nächsten Rennen in Singapur verzichtet. Der Cadillac-Pilot hat sich stattdessen für eine ungewöhnliche Anreise entschieden und legt die rund 350 Kilometer mit dem Fahrrad zurück.

«Jep, ich radle nach Singapur», schrieb der 37-Jährige bei Social Media und veröffentlichte dazu ein Video seines Tourstarts auf dem Gravelbike zum nächsten Grand Prix im Stadtstaat südlich von Malaysia.

Bottas ist begeisterter Radfahrer und mit der australischen Radrennfahrerin Tiffany Cromwell zusammen. Der frühere Mercedes-Pilot war beim Formel-1-Rennen am Sonntag in Sepang vorzeitig ausgeschieden und konnte deshalb zeitig aufs Rad steigen. Am Donnerstag warten auf Bottas in Singapur die obligatorischen Medientermine.