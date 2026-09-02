In der Sommerpause zog sich Isack Hadjar eine Verletzung am Handgelenk zu. Das Heimspiel von Red-Bull-Teamkollege Max Verstappen in Zandvoort verpasste er. Und auch in Italien wird Hadjar fehlen.

Monza (dpa) – Max Verstappen wird auch beim Formel-1-Rennen von Italien auf seinen eigentlichen Red-Bull-Teamkollegen Isack Hadjar verzichten müssen. Die Verletzung am Handgelenk aus der Sommerpause macht einen Start des Franzosen auch an diesem Wochenende in Monza unmöglich.

Stattdessen wird der 21-Jährige wie schon vor eineinhalb Wochen beim Grand Prix der Niederlande in Zandvoort von Liam Lawson vertreten. Der Neuseeländer ist eigentlich Fahrer beim Red-Bull-Schwesterteam Racing Bulls. In den Niederlanden holte der 24-Jährige beim Unfall-Aus Verstappens als Siebter wertvolle WM-Punkte.

Hadjar macht nach Red-Bull-Angaben aber «ermutigende Fortschritte». Das Team verfolge seine Rehabilitation aufmerksam, werde bei dessen Rückkehr aber «keine unnötigen Risiken» eingehen. Eine Woche nach Monza macht die Formel 1 erstmals in Madrid Station.