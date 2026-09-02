Formel 1 in Italien
Verstappens Teamkollege Hadjar fehlt auch in Monza
Max Verstappen und Liam Lawson
Liam Lawson (r) fährt auch in Monza mit Max Verstappen für Red Bull. (Archivbild)
Asanka Brendon Ratnayake. DPA

In der Sommerpause zog sich Isack Hadjar eine Verletzung am Handgelenk zu. Das Heimspiel von Red-Bull-Teamkollege Max Verstappen in Zandvoort verpasste er. Und auch in Italien wird Hadjar fehlen.

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Monza (dpa) – Max Verstappen wird auch beim Formel-1-Rennen von Italien auf seinen eigentlichen Red-Bull-Teamkollegen Isack Hadjar verzichten müssen. Die Verletzung am Handgelenk aus der Sommerpause macht einen Start des Franzosen auch an diesem Wochenende in Monza unmöglich.

Stattdessen wird der 21-Jährige wie schon vor eineinhalb Wochen beim Grand Prix der Niederlande in Zandvoort von Liam Lawson vertreten. Der Neuseeländer ist eigentlich Fahrer beim Red-Bull-Schwesterteam Racing Bulls. In den Niederlanden holte der 24-Jährige beim Unfall-Aus Verstappens als Siebter wertvolle WM-Punkte.

Hadjar macht nach Red-Bull-Angaben aber «ermutigende Fortschritte». Das Team verfolge seine Rehabilitation aufmerksam, werde bei dessen Rückkehr aber «keine unnötigen Risiken» eingehen. Eine Woche nach Monza macht die Formel 1 erstmals in Madrid Station.

© dpa-infocom, dpa:260902-930-623317/1

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